Это не первый случай, когда заключение "Венецианской комиссии" по судебной реформе трактует кто как хочет, - Ставнийчук

Это не первый случай, когда заключение "Венецианской комиссии" по судебной реформе трактует кто как хочет, - С

Бывший член "Венецианской комиссии" Марина Ставнийчук считает абсолютно очевидным, что заключение "Венецианской комиссии" по реформе судебной власти авторства президента Владимира Зеленского, является критическим по своей сути.

Об этом он сказала Українським Новинам.

"Мы не впервые сталкиваемся с многозначным трактованием заключений и рекомендаций "Венецианской комиссии" касательно судебной реформы. Так же двусмысленно комментировали судебную реформу и при предыдущих президентах. На самом деле это не первый случай, когда вывод "Венецианской комиссии" трактуют в зависимости от того, у кого какая позиция и от того, кто кого обслуживает или сам стоит на этих позициях. Для меня абсолютно очевидно, что вывод "Венецианской комиссии" является критическим по отношению к изменениям в части реформы судебной власти на нынешнем этапе", - сказала Ставнийчук.

Она считает, что такой вывод можно было спрогнозировать.

"Этого можно было ожидать хотя бы потому что на предыдущем этапе и "Венецианская комиссия" и другие органы Совета Европы привлекались к судебной реформе Петра Порошенко. Мне жаль, что в 2014-2016 годах "Венецианская комиссия" позволила ввести себя в заблуждение предыдущей власти относительно судебной реформы. Потому что мы четко понимаем, что реформа 2016 года была проведена в неконституционный способ. Если вспомнить заседание ВРУ летом 2016 года, то сначала голосовался закон о судоустройстве и статусе судей, а потом изменения в Конституцию. Когда голосовался закон, то он не отвечал действующей на тот момент Конституции", - отметила Ставнийчук.

Она убеждена, что если проанализировать все системно, то "этот конституционный спам, законодательный спам, который в "турборежиме" принимает нынешняя власть, в принципе, содействует с одной стороны созданию авторитарной страны, а с другой - направлен на делигитимизацию Основного закона и государства".

Как сообщали Українські Новини, Европейская комиссия "За демократию через право" ("Венецианская комиссия") считает судебную реформу угрозой стабильности и независимости судебной системы.

Депутат Верховной Рады Сергей Власенко ("Батькивщина") считает, вывод Венецианской комиссии по судебной реформе является плохим сигналом для Украины.