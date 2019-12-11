Вывод Венецианской комиссии по судебной реформе является плохим сигналом для Украины, – Власенко

Депутат Верховной Рады Сергей Власенко ("Батькивщина") считает, что Венецианская комиссия полностью раскритиковала законопроект президента Владимира Зеленского о судебной реформе. При этом малоизвестные "эксперты" и "активисты" искажают ее выводы, заявляя, что Украина получила одобрительное заключение Комиссии.



Об этом он сказал в комментарии Українським Новинам.



"Вместо того, чтобы прийти в Верховную Раду, пригласить всех заинтересованных лиц и сказать, что мы признали ошибки и нужно принять новый законопроект...вместо того, чтобы действовать таким способом, сейчас набираются неизвестные никому "эксперты", "активисты", люди без опыта, без репутации, которые пишут, что получен прекрасный вывод Венецианской комиссии. То есть, мы подменяем реальную работу пиаром, чтобы создать мнение, что в Украине якобы все хорошо", - сказал Власенко.



Нардеп считает, что полученный негативный вывод Венецианской комиссии по судебной реформе ухудшит международный авторитет Украины и ее привлекательность для инвесторов.



"Такой плохой тональности касательно законопроектов не было никогда. Это очень плохой сигнал. В своем выводе эксперты Венецианской комиссии коснулись, в том числе, процедурных вещей и сказали, что процедура является не менее важной, чем содержательное наполнение законопроекта. Раскритиковали процедуру принятия этого закона. Они написали, что этот закон принят вопреки позиции всех, кто заинтересован в работе этой сферы на экспертном уровне. Они полностью раскритиковали законопроект", - считает нардеп.



Власенко подчеркнул, что вывод Комиссии по судебной реформе говорит о том, что законопроект может быть в определенной мере угрозой независимости судебной системы.



По словам нардепа, формально какие-либо рекомендации Венецианской комиссии выполнять никто не обязан, но сам статус этого органа предполагает уважение к его позиции.



"Венецианская комиссия – самый авторитетный совещательный орган в Совете Европы, с безупречной репутацией, в отличие от тех, кто этот закон принимал в Украине. Люди, которые делали это заключение, имеют безупречный авторитет. С одной стороны, формально юридически мы не связаны какими-то обязательствами выполнять ее рекомендации, но если мы понимаем, что есть безупречный европейский эксперт, который говорит, что мы не правы и сделали реформу неправильно, то это большая проблема для нас", - считает Власенко.

Напомним, изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей" были приняты в октябре 2019 года. Разработка закона сопровождалась негативной реакцией международных партнеров Украины. Закон предусматривает сокращение судей Верховного суда, ликвидацию Высшей квалификационной комиссии судей и изменения полномочий и статуса Высшего совета правосудия.

Вывод Венецианской комиссии по этому законопроекту оглашен 6 декабря 2019 года.

Как сообщали Українські Новини, член Высшего совета правосудия Алексей Маловацкий заявляет, что парламент и органы государственной власти обязаны выполнять заключения Венецианской комиссии, в том числе и вывод Комиссии по законопроекту о судебной реформе №1008.