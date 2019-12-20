Перестрелка в здании ФСБ в Москве: стало известно, кем был стрелявший из автомата террорист

Вечером 19 декабря, в Москве неизвестный открыл стрельбу на улице Большая Лубянка, в ходе которой погиб один сотрудник ФСБ. Согласно информации СМИ, стало известно, кто был мужчина, инициировавший стрельбу. Об этом передает ВВС Украина.

Во время инцидента Президент России Владимир Путин слушал в Кремлевском дворце концерт ко Дню работника органов безопасности. Сначала сообщили, что нападавших было трое, но потом их число сократилось до одного.

Мужчину, который был вооружен модернизированным автоматом Калашникова, убили.

Отмечается, что официальной информации о нем все еще нет, но российские медиа и Telegram-каналы, специализирующихся на криминальной тематике, уже назвали его имя. По их информации, это 39-летний житель подмосковного Подольска Евгений Манюров.

Он был юристом по образованию, пытался заниматься бизнесом и увлекался стрельбой. Кроме того, по данным СМИ, он работал в частных охранных фирмах.

По данным телеграмм-канала Baza, это фото Евгения Манюрова. Уходя из дома перед нападением, он сказал матери, что едет на соревнования по стрельбе.

По данным "МБХ медиа", Манюров окончил Российскую академию правосудия и в этом году проходил курс "Социологический анализ рекламной коммуникации" в московской Высшей школе экономики.

Как следует из СПАРК (российская база данных о предприятиях), в декабре 2014 года Манюров зарегистрировался как частный предприниматель, оказывающий услуги консультации и представляющий интересы в судах. Но в апреле 2015 Манюров это дело закрыл.

Также стало известно, что мужчина участвовал в соревнованиях Московского городского стрелково-спортивного клуба, а в конце ноября занял третье место в стрельбе из пистолета-карабина.

В то же время один из его тренеров рассказал "Комсомольской правде", что занимался Манюров в стрелковом клубе всего три месяца и "стрелял плохо".

По словам тренера, с другими людьми общался Манюров нормально, "только на занятия ходил в таком длинном черном плаще с капюшоном". Ему предлагали снимать верхнюю одежду при стрельбе, но мужчина отвечал, что ему так удобно.

По информации той же "КП", дома у нападающего следователи нашли семь единиц оружия.

"Все зарегистрировано официально по месту жительства, всего семь стволов: газовая, травматическая, гладкоствольное, нарезное", - рассказал член следственной группы.

А мать Манюрова сообщила телеграмм-канала Baza, что сын занимался стрельбой "года три-четыре" и "очень любил это дело".

Мать также рассказала, что несколько месяцев назад Манюров уволился с работы, но продолжал каждое утро куда-то ходить. Она уточнила, что в последние годы он работал сразу в нескольких охранных фирмах. Особенно близких друзей, по словам женщины, у Манюрова не было, и в гости к нему никто не приходил. Женат он также не был, ни с кем в отношениях не состоял.

По словам матери, у него не было вредных привычек, он не курил и не пил, но в последнее время у него было "какое-то возбуждение".

"Комсомольской правде" женщина заявила, что недавно сын разговаривал с кем-то по телефону на английском языке: "В последнее время не работал, общался с какими-то арабами телефону, я ничего не понимала о чем".

После стрельбы у здания ФСБ возбудили уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Но о мотивах стрелка следствие пока ничего не сообщало.

В то же время, по данным газеты "Коммерсант", основная версия следователей состоит в том, что на Лубянке произошел теракт, связанный с пресс конференцией Президента и Днем работника органов безопасности, который отмечается 20 декабря.

По данным издания, у следствия даже уже есть свидетельства очевидцев, что Евгений Манюров выкрикивал лозунги "Исламского государства".

По данным российского издания "Коммерсант", нападающий пытался проникнуть в приемную ФСБ, но поняв, что с оружием не пройдет систему контроля, пошел к центральному зданию спецслужбы на Лубянке.

Как передает канал "Дождь", по дороге он несколько раз выстрелил в человека, который оказался сотрудником спецкомендатуры ФСБ. Мужчина получил тяжелые ранения.

Далее Манюров начал стрелять по силовикам и случайных прохожих, прятался за припаркованными машинами и колоннами.

В итоге его убил снайпер.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Киеве мужчина перекрывал Мост Метро, и угрожал взорвать его.