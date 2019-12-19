В Москве террорист устроил стрельбу из автомата возле ФСБ, есть погибший: террориста ликвидировали

Сегодня, 19 декабря, неизвестный открыл стрельбу в центре Москвы около дома 12 по улице Большая Лубянка. Об этом сообщили российские СМИ.

Первые сообщения о стрельбе появились около 18:00 по московскому времени.

Вскоре в ФСБ России заявили, что подозреваемый в стрельбе нейтрализован (убит), его личность устанавливается, мотивы неясны. Сначала в ФСБ говорили о том, что нападавших было трое, двое из которых были убиты сразу после начала перестрелки. Позже сообщили, что открыл стрельбу один человек.

Как стало известно, два сотрудника ФСБ РФ получили крайне тяжелые ранения. Позже появилась информация, что один сотрудник российской спецслужбы погиб.

Согласно заявления ЦОС ФСБ, проникновения в здание ФСБ на Лубянке не было.

При стрельбе пострадали пять человек, им оказывается медицинская помощь, сообщили в Минздраве РФ. В то же время, согласно данным агентства Москва, в перестрелке были ранены два человека, один из которых позже скончался.

В сети появилась видеозапись ликвидации преступника, устроившего сегодня стрельбу в Москве на Лубянке возле головного офиса Федеральной службы безопасности и убившего нескольких сотрудников охраны.

Ролик опубликован в Telegram-канале "Mash".

На кадрах видно, как нападавший отстреливается от силовиков из-за колонны, но в какой-то момент падает ничком на колени и замирает.

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