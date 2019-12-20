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20 декабря 2019, пятница, 14:51 151
Силовые структуры 2019-12-20T16:15:02+02:00
Українські Новини
В НАБУ заявили, что обыски на телеканале "Думская" не связаны с деятельностью журналистов

В НАБУ заявили, что обыски на телеканале "Думская" не связаны с деятельностью журналистов

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
НАБУ, Обыски

Обыски в помещении одесского телеканала Думская TV не связан с деятельностью журналистов. О причинах следственных действий в пятницу, 20 декабря, сообщает пресс-служба НАБУ. 

"Целью проведения следственного действия в помещении, которое сейчас использует ТРК Думская, является поиск документов о передаче права собственности на нежилые помещения по адресу Лидерсовский бульвар, 13. Эти документы, как считает следствие, могут находиться по адресу Канатная, 10 из-за того, что указанное СМИ и ООО "Крок вперед" имели одних и тех же бенефициарных владельцев", - говорится в сообщении.

В НАБУ сообщили, что следственные действия осуществляются в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц Одесского облсовета при продаже в сентябре 2018 года нежилых помещений по адресу Лидерсовский бульвар, 13.

Как сообщали Українські Новини, НАБУ проводит обыски на одесском телеканале "Думская TV".

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