В НАБУ заявили, что обыски на телеканале "Думская" не связаны с деятельностью журналистов

Обыски в помещении одесского телеканала Думская TV не связан с деятельностью журналистов. О причинах следственных действий в пятницу, 20 декабря, сообщает пресс-служба НАБУ.

"Целью проведения следственного действия в помещении, которое сейчас использует ТРК Думская, является поиск документов о передаче права собственности на нежилые помещения по адресу Лидерсовский бульвар, 13. Эти документы, как считает следствие, могут находиться по адресу Канатная, 10 из-за того, что указанное СМИ и ООО "Крок вперед" имели одних и тех же бенефициарных владельцев", - говорится в сообщении.

В НАБУ сообщили, что следственные действия осуществляются в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц Одесского облсовета при продаже в сентябре 2018 года нежилых помещений по адресу Лидерсовский бульвар, 13.

Как сообщали Українські Новини, НАБУ проводит обыски на одесском телеканале "Думская TV".