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20 декабря 2019, пятница, 13:58 165
Транспорт 2019-12-20T14:04:00+02:00
Українські Новини
Новый руководитель ЮЗЖД Бевз устроил кадровую чистку и начал с профессионалов, - источник

Новый руководитель ЮЗЖД Бевз устроил кадровую чистку и начал с профессионалов, - источник

Жора Шокин
ЮЗЖД, Бевз, Кадровые чистки, Массовые увольнения, Укрализныця, Кравцов

Глава регионального филиала Юго-западной железной дороги Григорий Бевз заставляет руководителей служб и их заместителей писать заявления об увольнении. Если же они не соглашаются - принудительно отправляет их в длительные командировки.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в руководстве ЮЗЖД.

"Бевз начал увольнять тех людей, которые проверяли его прошлую деятельность как руководителя ЮЗЖД и на основании чего ему вынесли 2 выговора. В 2017 году суд признал, что выговоры законные. Это классическая месть, поскольку это специалисты и профессионалы, которые работают много лет. Это люди, которые руководят службами, а также их заместители. Он вызывает по два, по три человека в кабинет и не стесняясь говорит, что они ему не нужны, что у него срок до конца контракта 3 месяца и ему нужно многое успеть, а для этого нужно завести своих людей", - сказал он.

По его словам, если люди отказываются увольняться, Бевз принудительно отправляет их в командировки.

"Уже есть приказы, что по сотрудников отправляют в командировки в самые крайние точки Украины для того, чтобы вынудить их написать заявления об увольнении по собственному желанию", - отметил он.

На данный момент насчитывается около 30 человек, которые уже уволены и которых вынуждают уволиться.

"Подтверждением этого является видео обращение руководителя службы военизированной охраны, которого Бевз вынуждает уволиться. На данный момент его отправили в командировку и вместо него привели своего человека - стрелочника 5 разряда. Несмотря на то, что при отсутствии руководителя обязанности его должны выполнять заместители, Бевз назначил на эту генеральскую должность человека, который работает на железной дороге два дня. И такие нарушения по всем службам. Руководитель "Укрзализныци" сам вызывает Бевза и дает указания всех уволить. У них обоих единая позиция ", - подчеркнул собеседник в ЮЗЖД.

Кроме того, новый руководитель ЮЗЖД поставил в своем кабинете электронные замки, чтобы никто не мог попасть в кабинет без его разрешения, а также отключил алкотестеры контроля сотрудников, которые были установлены при прошлом руководстве и давали позитивный результат по искоренению алкозависимости.

Как сообщали Українські Новини, руководство Службы военизированной охраны Юго-Западной железной дороги "Укрзализныци" обратилось с письмом к премьер-министру Алексею Гончаруку и главе Набсовета "Укрализныци" Шевки Аджунеру с просьбой отстранить нового директора ЮЗЖД Григория Бевза и отреагировать на его угрозы в адрес руководства службы.

 

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