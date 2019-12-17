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17 декабря 2019, вторник, 16:23 1975 Документ
Транспорт 2019-12-17T17:17:51+02:00
Українські Новини
Военизированная охрана ЮЗЖД протестует против ставленника Кравцова

Военизированная охрана ЮЗЖД протестует против ставленника Кравцова

Жора Шокин
Укразализныця, ЮЗЖД, Бевз, Военизированная охрана, Гончарук, Кабмин, Угрозы

Руководство Службы военизированной охраны Юго-Западной железной дороги "Укрзализныци" обратилось с письмом к премьер-министру Алексею Гончаруку и главе Набсовета "Укрализныци" Шевки Аджунеру с просьбой отстранить нового директора ЮЗЖД Григория Бевза и отреагировать на его угрозы в адрес руководства службы.

Об этом говорится в письме руководителей подразделений военизированной охраны ЮЗЖД, копия которого есть в распоряжении Українських Новин.

Письмо к премьеру и главе Набсовета УЗ подписали 40 руководителей подразделений военизированной охраны.

Они обращают внимание власти на то, что после назначения, а именно 11 декабря Бевз начал противоправные действия в отношении руководства службы военизированной охраны.

"Все факты незаконных указаний и поручений Бевза зафиксированы и переданы в правоохранительные органы. В то же время Бевз осуществляет давление для увольнения с должности начальника службы военизированной охраны Василия Левицкого и его заместителей, с целью назначения на эти должности "своих" людей", - говорится в письме.

Руководители подразделений военизированной охраны ЮЗЖД предупредили Гончарука и Аджунеру о том, что в случае увольнения Левицкого и его заместителей, они также уволятся, что неминуемо приведет к отсутствию контроля за состоянием использования огнестрельного оружия, отсутствию надежной охраны грузов (в том числе опасных) на станциях и надежной охраны объектов стратегического значения УЗ, а также к хищению имущества инфраструктуры.

"Бевз на встрече сообщил, что он здесь на полгода и не собирается долго засиживаться. Вопрос заработать деньги и чтобы я ему не мешал в этом. Я с этим не согласился. Он предложил мне уволиться и уволить моих заместителей. Я тоже на это не согласился, поскольку это предательство моих коллег. Бевз начал угрожать. Мы передали это материалы в правоохранительные органы, поскольку есть аудиозаписи угроз", - сообщил Українським Новинам Левицкий.

Он добавил, что на встрече с руководителями подразделений военизированной охраны было принято решение написать открытое обращение к премьеру и главе Набсовета УЗ.

"Все выразили мне поддержку. Я очень благодарен этому", - отметил Левицкий.

Он подчеркнул, что все подписавшиеся под письмом просят Гончарука обратить внимание на эти факты, разобраться в ситуации, поручил прекратить давление и вернул в рабочее поле Бевза или "принял решение о его отстранении, потому что это человек, который пришел просто "скосить бабло" за полгода".

Как сообщали Українські Новини, Экс-глава ЮЗЖД Роман Веприцкий уверен, что глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов представляет интересы олигархических групп.

Напомним, в 2018 году проект "Железная дорога без коррупции" обвинил Бевза в сокрытии своих доходов.

Также журналисты выяснили, что, несмотря на занятие государственной должности Бевз продолжал владеть долей в частном ООО "Опытно-механический завод "Карпаты". Среди других совладельцев ООО "ОМЗ" Карпаты" називался Евгений Погребняк и Анатолий Алексеенко. Предприятие специализируется на строительстве полувагонов, зерновозов, резервуаров и подъемников.

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