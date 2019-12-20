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  • В Крыму ФСБ задержало жителя Симферополя по подозрению в изготовлении взрывчатки
20 декабря 2019, пятница, 13:55 12
Политика 2019-12-20T14:00:02+02:00
Українські Новини
В Крыму ФСБ задержало жителя Симферополя по подозрению в изготовлении взрывчатки

В Крыму ФСБ задержало жителя Симферополя по подозрению в изготовлении взрывчатки

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Аннексия Крыма, Крым, Задержание

Сотрудники ФСБ в аннексированном Крыму задержали жителя Симферополя Дениса Кашука, его подозревают в изготовлении взрывчатых веществ. Об этом сообщают "Грати".

40-летний Кашук вышел из дому утром 17 декабря, в 10.00 на звонки уже не отвечал. Вечером женщина обратилась в полицию после того, как узнала, что на работе (в рекламном агентстве) он не был.

Утром 18 декабря домой к Кашуку прибыли с обыском сотрудники ФСБ. Они сообщили, что тот подозревается в изготовлении взрывчатых веществ, изъяли технику и электронные носители.

Адвокат Ислям Велиляев посетил Кашука в здании ФСБ 19 декабря, однако задержанный сказал, что отказывается от его услуг.

"При встрече он сразу заявил, что отказывается от адвоката Исляма Велиляева, хотя мы с ним до этого не были знакомы. В конфиденциальной беседе он рассказал, что его задержали утром 17 декабря. С тех пор он находился в здании ФСБ. У него потребовали отказаться от меня. В настоящий момент он написал заявление об отказе. Спросил у следователя, что писать, тот ему продиктовал фразу основания отказа: "что от неустановленных лиц ему стало известно о репутации адвоката". Это целенаправленное давление на подзащитного для отказа от юридической защиты", – рассказал Велиляев.

По его словам, уголовное дело возбуждено по статьям "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов" и "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".

"Мы подозреваем, что человек находится в тяжелом психологическом состоянии и из-за этого письменно отказался от услуг адвоката. Семья опасается, что к нему были применены пытки и методы физического давления", – рассказал адвокат Назим Шейхмамбетов.

Как сообщали Українськi Новини, ФСБ России задержала украинца при въезде в оккупированный Крым.

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