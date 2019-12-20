Военный прокурор Чумак заявил, что доверяет коллегам в расследовании убийства Шеремета

Заместитель генерального прокурора, главный военный прокурор Виктор Чумак заявляет, что у него нет оснований не доверять коллегам в расследовании уголовного производство об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом он сообщил в интервью изданию "РБК-Украина", передают Українськi Новини.

На вопрос, достаточно ли озвученных подозрений для того, чтобы обвинить военного Андрея Антоненко и волонтера Юлию Кузьменко в таком тяжком преступлении и арестовать их, Чумак ответил, что он не может не доверять коллегам.

"Вы ставите меня "на растяжку", потому что у меня нет оснований не доверять коллегам – процессуальным руководителям из Генпрокуратуры. Но оценивать это дело я не имею права, потому что там осуществляются определенные процессуальные действия, которые поддерживает Генпрокуратура", - сказал он.

При этом замгенпрокурора отметил, что он знает и о определенных недостатках в работе следователей.

Как сообщали Українські Новини, адвокаты обжаловали арест подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко.

Тем временем полиция отрицает несоответствие результатов экспертиз по делу Шеремета.