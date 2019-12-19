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19 декабря 2019, четверг, 21:42 13
Общество 2019-12-19T21:42:35+02:00
Українські Новини
Украинские легкоатлеты прекратили подготовку к Олимпиаде в Токио из-за сворачивания финансирования министром Б

Украинские легкоатлеты прекратили подготовку к Олимпиаде в Токио из-за сворачивания финансирования министром Бородянским

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Легкая атлетика, Олимпиада в Токио, Владимир Бородянский

Президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул заявил, что из-за отсутствия финансирования Министерством культуры, молодежи и спорта спортсмены не могут готовиться к Олимпиаде-2020 в Токио. Об этом он сказал в видеообращении на YouТube.

По словам Гоцула, легкоатлеты вынуждены прервать планомерную подготовку к олимпийскому сезону, которая продолжалась до 18 декабря. Причина - уведомление Министерства культуры, молодежи и спорта Федерации о том, что запланированное и уже выделенное финансирование с большой вероятностью не будет выплачено.

Сейчас сумма обязательств, которые не гарантируются Министерством, составляет около 4,5 млн грн. Даже для такой успешной организации, как ФЛАУ, она слишком велика. Поэтому с 19 декабря Федерация отменила все учебно-тренировочные сборы на территории Украины, включая сборы в Днепре и Броварах для группы метаний. Также отменяются сборы для группы прыжков в Киеве и сборы для серебряной призерши Чемпионата мира-2017 Юлии Левченко.

Гоцул сообщил и о сокращении финансирования соревнований в Сумах на призы Владимира Голубничего по спортивной ходьбе, а также финансирование сборов, проводимых за рубежом ( в Кыргызстане, Испании, Португалии, Турции, Польше и Кении).

"Это очень болезненная и неприятная ситуация. Вины Федерации легкой атлетики Украины в этом нет. Но несмотря на это прошу прощения у спортсменов, тренеров и других специалистов. Мы искренне надеемся, что в ближайшее время ситуация будет исправлена ​​и планомерная работа возобновится", - сказал Гоцул.

Чиновник напомнил, что легкая атлетика - один из двух видов спорта, который приносил Украине медали на всех Олимпиадах без исключения. Продолжится ли эта традиция, зависит от руководства Минкульта.

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