Українські легкоатлети припинили підготовку до Олімпіади в Токіо через згортання фінансування міністром Бородянським

Президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул заявив, що із-за відсутності фінансування Міністерством культури, молоді і спорту спортсмени не можуть готуватися до Олімпіади-2020 в Токіо. Про це він сказав у відеозверненні на Youtube.

За словами Гоцула, легкоатлети змушені перервати планомірну підготовку до олімпійського сезону, яка тривала до 18 грудня. Причина - повідомлення Міністерства культури, молоді та спорту Федерації про те, що заплановане і вже виділене фінансування з великою ймовірністю не буде виплачено.

Зараз сума зобов'язань, які не гарантуються Міністерством, становить близько 4,5 млн грн. Навіть для такої успішної організації, як ФЛАУ, вона надто велика. Тому з 19 грудня Федерація скасувала всі навчально-тренувальні збори на території України, включаючи збори в Дніпрі та Броварах для групи метань. Також відміняються збори для групи стрибків у Києві та збори для срібної призерки Чемпіонату світу-2017 Юлії Левченко.

Гоцул повідомив і про скорочення фінансування змагань в Сумах на призи Володимира Голубничого по спортивній ходьбі, а також фінансування зборів, що проводяться за кордоном ( в Киргизстані, Іспанії, Португалії, Туреччини, Польщі та Кенії).

"Це дуже болюча і неприємна ситуація. Провини Федерації легкої атлетики України в цьому немає. Але незважаючи на це прошу вибачення у спортсменів, тренерів та інших фахівців. Ми щиро сподіваємося, що найближчим часом ситуація буде виправлена і планомірна робота відновиться", - сказав Гоцул.

Чиновник нагадав, що легка атлетика - один з двох видів спорту, який приносив Україні медалей на всіх Олімпіадах без винятку. Чи продовжиться ця традиція, залежить від керівництва Мінкульту.