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  • "Чтоб не присвоили" - Гончарук обьяснил массовую остановку выплат из бюджета
19 декабря 2019, четверг, 17:36 3430
Политика 2019-12-19T19:00:03+02:00
Українські Новини
"Чтоб не присвоили" - Гончарук обьяснил массовую остановку выплат из бюджета

"Чтоб не присвоили" - Гончарук обьяснил массовую остановку выплат из бюджета

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Минфин, Алексей Гончарук, Кабмин, Финансирование
Алексей Гончарук. Фото: Facebook/Алексей Гончарук
Алексей Гончарук. Фото: Facebook/Алексей Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заверяет, что правительство в полном объеме профинансирует все защищенные статьи расходов государственного бюджета, в том числе пенсии, зарплаты и все социальные выплаты.

Об этом Гончарук написал на своей странице в социальной сети Facebook и разместил свое видео-заявление, передают Українські Новини.

"Люди находятся в безопасности, а ситуация под полным контролем правительства", - заверил премьер.

Он назвал ложной информацию в СМИ о недостатке средств в госбюджете на соцвыплаты.

Гончарук сообщил, что правительство решило временно приостановить выплаты казначейства по незащищенным статьям для недопущения неэффективного использования госсредств.

Он пояснил, что традиционно на конец года на счетах госорганов накапливаются неиспользованные за 11 месяцев средства, которые те в спешке пытаются израсходовать в декабре.

По словам премьера, правительство хочет покончить с этой практикой, которая является результатом неэффективной работы государственной машины в течение десятилетий, и поэтому в конце финансового года, то есть до 27 декабря, Госказначейство ежедневно вручную будет просматривать все планируемые выплаты госорганов, что позволит проконтролировать эффективность расходов.

Он заверил, что его команда работает над тем, чтобы такая ситуация с приостановлением выплат не повторялась больше никогда.

Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов остановило необязательные выплаты из бюджета из-за аномального укрепления гривны.

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский ("Слуга народа") обнародовал в социальной сети Facebook результаты совещания под руководством Гончарука, в документе отмечается, что главным распорядителям средств из госбюджета поручено определить приоритетность проведения расходов и предоставления кредитов с учетом остатков неиспользованных средств.

Тем временем Минфин снизил до исторического минимума ставку по ОВГЗ в евро.

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