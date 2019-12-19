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  • "Щоб не присвоїли" - Гончарук пояснив масову зупинку виплат з бюджету
19 грудня 2019, четвер, 17:36 6
Політика 2019-12-19T21:32:06+02:00
Українські Новини
"Щоб не присвоїли" - Гончарук пояснив масову зупинку виплат з бюджету

"Щоб не присвоїли" - Гончарук пояснив масову зупинку виплат з бюджету

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Олексій Гончарук. Фото: Facebook/Олексій Гончарук
Олексій Гончарук. Фото: Facebook/Олексій Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук запевняє, що уряд у повному обсязі профінансує всі захищені статті витрат державного бюджету, в тому числі пенсії, зарплати і соціальні виплати.

Про це Гончарук написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook і розмістив своє відео-заяву, передають Українські Новини.

"Люди знаходяться в безпеці, а ситуація під повним контролем уряду", - запевнив прем'єр.

Він назвав неправдивою інформацію в ЗМІ про нестачу коштів у держбюджеті на соцвиплати.

Гончарук повідомив, що уряд вирішив тимчасово припинити виплати казначейства за незахищеними статтями для недопущення неефективного використання державних коштів.

Він пояснив, що традиційно на кінець року на рахунках держорганів накопичуються невикористані за 11 місяців кошти, які ті поспіхом намагаються витратити в грудні.

За словами прем'єра, уряд хоче покінчити з цією практикою, яка є результатом неефективної роботи державної машини протягом десятиліть, і тому в кінці фінансового року, тобто до 27 грудня, Держказначейство щодня вручну буде переглядати всі плановані виплати держорганів, що дозволить проконтролювати ефективність витрат.

Він запевнив, що його команда працює над тим, щоб така ситуація з призупиненням виплат не повторювалася більше ніколи.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство фінансів зупинило необов'язкові виплати з бюджету за аномального зміцнення гривні.

Депутат Верховної Ради Олександр Дубинський ("Слуга народу") оприлюднив у соціальній мережі Facebook результати наради під керівництвом Гончарука, в документі наголошується, що головним розпорядникам коштів з держбюджету доручено визначити пріоритетність проведення видатків і надання кредитів з урахуванням залишків невикористаних коштів.

Тим часом Мінфін знизив ставку до історичного мінімуму за ОВДП в євро.
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