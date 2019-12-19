В 2020 году в Украине появятся новые заграничные бренды, среди которых будет шведская IKEA

Консалтинговая компания "Украинская торговая гильдия" (UTG, Киев) заявляет, что в 2020 году на рынок Украины намерены выйти 6 международных брендов. Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Согласно ему, в текущем году украинский рынок пополнился 9 международными операторами.

Первые магазины открыли:

The North Face (верхняя одежда, обувь),

PennyBlack (одежда), Supreme (одежда),

Decathlon (товары для спорта),

Pylones (магазины сувениров),

Escada (одежда и аксессуары).

В 2020 году, среди прочих, ожидается открытие первых магазинов шведской IKEA, русского бренда Funday (одежда), французкого The Kooples (одежда и обувь).

Как сообщали Українськi Новини, сеть магазинов мебели и товаров для дома IKEA (Швеция) намерена открыть интернет-магазин в Украине весной 2020 года. Дата и место открытия физического магазина сети не называется.

Также производитель и продавец спортивных товаров компания Decathlon, входящая в Auchan Group (Франция), намеревалась открыть первый магазин в Petrovka Retail Park в Киеве 23 марта.

Кроме того, в 2018 году в Киеве незначительно повысилась вакантность в ТРЦ.