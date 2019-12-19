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19 декабря 2019, четверг, 16:45 647
Общество 2019-12-19T16:45:09+02:00
Українські Новини
В 2020 году в Украине появятся новые заграничные бренды, среди которых будет шведская IKEA

В 2020 году в Украине появятся новые заграничные бренды, среди которых будет шведская IKEA

Елизавета Кесельман
ТРЦ Киева, Заграничные бренды, международные операторы
Торговый центр.Фото: pixabay
Торговый центр.Фото: pixabay

Консалтинговая компания "Украинская торговая гильдия" (UTG, Киев) заявляет, что в 2020 году на рынок Украины намерены выйти 6 международных брендов. Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Согласно ему, в текущем году украинский рынок пополнился 9 международными операторами.

Первые магазины открыли:

  • The North Face (верхняя одежда, обувь),
  • PennyBlack (одежда), Supreme (одежда),
  • Decathlon (товары для спорта),
  • Pylones (магазины сувениров),
  • Escada (одежда и аксессуары).

В 2020 году, среди прочих, ожидается открытие первых магазинов шведской IKEA, русского бренда Funday (одежда), французкого The Kooples (одежда и обувь).

Как сообщали Українськi Новини, сеть магазинов мебели и товаров для дома IKEA (Швеция) намерена открыть интернет-магазин в Украине весной 2020 года. Дата и место открытия физического магазина сети не называется.

Также производитель и продавец спортивных товаров компания Decathlon, входящая в Auchan Group (Франция), намеревалась открыть первый магазин в Petrovka Retail Park в Киеве 23 марта.

Кроме того, в 2018 году в Киеве незначительно повысилась вакантность в ТРЦ.

Больше новостей о: ТРЦ Киева Заграничные бренды международные операторы

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