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19 грудня 2019, четвер, 13:32 13
ЗМІ 2019-12-19T13:56:17+02:00
Українські Новини
НСЖУ стурбований "драконівськими" медіаініціативами Бородянського

НСЖУ стурбований "драконівськими" медіаініціативами Бородянського

Ярина Вацяк
НСЖУ, ЗМІ, Свобода слова, Володимир Бородянський
НСЖУ. Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko
НСЖУ. Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Голова Національної спілки журналістів (НСЖУ) Сергій Томіленко заявив, що медиаинициативы міністра культури, молоді і спорту Володимира Бородянського загрожують свободі слова і послаблюють ЗМІ.

Про це Томіленко повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Правління Національного союзу журналістів України стурбоване просуванням міністром Володимиром Бородянським "драконівських" медіаиніціатив", - написав він.

Наголошується, що до цих пір Бородянський не оприлюднив офіційний проект закону, щоб його можна було віддати на аналіз у профільні правозахисні організації й отримати фаховий висновок на відповідність європейським стандартам і міжнародним зобов'язанням України.

На думку Томіленка, є небезпека, що таким чином Бородянський разом з депутатами може в "турборежимі" провести небезпечний законопроект у Верховну Раду.

Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини вже застерегла Україну від невідповідних обмежень свободи слова і свободи ЗМІ під час підготовки закону про боротьбу з дезінформацією.

Оприлюднені слайди законопроекту містять багато небезпечних для свободи слова ідей, близьких до методів контролю за медіа в авторитарних державах, у тому числі кримінальна відповідальність для журналістів за дезінформацію, введення так званого "омбудсмена з  інформації", а фактично - цензора від держави, і інші.

Правління НСЖУ сподівається, що чиновники приймуть до уваги підписану напередодні виборів Президентом Володимиром Зеленським Декларацію на захист свободи слова.

Як повідомляли Українські Новини,Бородянський провів презентацію своїх ініціатив з нового медійного закону. За словами міністра, очікується серйозне посилення політики щодо журналістів і ЗМІ. Аж до блокування сайтів, закриття каналів і кримінальної відповідальності за "маніпуляції".

Раніше Національна спілка журналістів України вже заявляв, що ініціатива Бородянського про введення адміністративної і кримінальної відповідальності за поширення "фейків" небезпечна.

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