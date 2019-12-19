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19 декабря 2019, четверг, 10:55 24
Политика 2019-12-19T11:15:02+02:00
Українські Новини
Портнов назвал поправки Зеленского к уголовно-процессуальному кодексу построением полицейского государства

Портнов назвал поправки Зеленского к уголовно-процессуальному кодексу построением полицейского государства

Сергей Паламаренко
Портнов Андрей, Зеленский Владимир, Законопроект, Верховная Рада Украины, Совет Европы, Поправки к законодательству

На своей персональной странице в социальной сети Telegram юрист и общественный деятель Андрей Портнов дал оценку поправкам, которые Президент Украины Владимир Зеленский внес к уголовно-процессуальному кодексу.

"Президент Украины внёс в парламент законопроект об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс. В тот самый, который я когда-то докладывал на парламентской трибуне и каждую поправку проводил в Страсбурге через экспертов Совета Европы.

Тогда принятие этого документа позволило освободить ровно половину от всех содержавшихся в следственных изоляторах людей, не изменив общую криминогенную обстановку в стране", - отметил Портнов.

Он так же подчеркнул, что под несвязанные с ограничением свободы меры пресечения тогда были освобождены около 19 тысяч подозревавшихся в ненасильственных преступлениях людей, львиная доля которых содержалась незаконно и по которым так и не был постановлен приговор.

По мнению Андрея Портнова смысл этого документа был в том, чтобы государство не могло взять в заложники бизнесмена,  предпринимателя или любого, кто не несёт угрозы жизни и здоровью человека. Всем, кто не составлял опасности совершения насилия предоставлялась возможность залога или домашнего ареста.

Как считает автор, в сегодняшнем же законопроекте, за красивым словосочетанием о борьбе с коррупционными преступлениями, скрывается предложение ввести тотальные аресты граждан под предлогом борьбы с коррупцией.

"Уважаемые начальники, вы уже успешно справились с первым этапом реформ - реабилитацией функционеров предыдущего политического режима. Теперь вы приступили к построению в стране полицейского государства, с неограниченными возможностями сделать почти автоматическим арест любого неугодного человека", - считает правозащитник.

"Вы допускаете серьёзную ошибку и наносите удар по своему авторитету в деловых кругах.

Призываю депутатов не голосовать за этот закон. Он не имеет никакого отношения к реформам и европейской интеграции", - резюмировал юрист Андрей Портнов.

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