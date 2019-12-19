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  • Портнов назвав поправки Зеленського до кримінально-процесуального кодексу побудовою поліцейської держави
19 грудня 2019, четвер, 10:55 13
Політика 2019-12-19T10:55:02+02:00
Українські Новини
Портнов назвав поправки Зеленського до кримінально-процесуального кодексу побудовою поліцейської держави

Портнов назвав поправки Зеленського до кримінально-процесуального кодексу побудовою поліцейської держави

Сергій Паламаренко
Портнов Андрій, Зеленський Володимир, Верховна Рада України, Законопроект

На своїй персональній сторінці в соціальній мережі Telegram юрист і громадський діяч Андрій Портнов дав оцінку поправкам, які Президент України Володимир Зеленський вніс до кримінально-процесуального кодексу.

"Президент України вніс до парламенту законопроект про зміни до Кримінального процесуального кодексу. В той самий, який я колись доповідав на парламентській трибуні і кожну поправку проводив в Страсбурзі через експертів Ради Європи.

Тоді прийняття цього документа дозволило звільнити рівно половину від усіх утримуваних в слідчих ізоляторах людей, не змінивши загальну криміногенну ситуацію в країні", - зазначив Портнов.

Він так само підкреслив, що під незв'язані з обмеженням свободи запобіжного заходу тоді були звільнені близько 19 тисяч підозрювалися в ненасильницьких злочинах людей, левова частка яких містилася незаконно і за якими так і не був винесений вирок.

На думку Андрія Портнова, сенс цього документа був в тому, щоб держава не могла взяти в заручники бізнесмена, підприємця або будь-кого, хто не несе загрози життю і здоров'ю людини. Всім, хто не становив загрози скоєння насильства надавалася можливість застави або домашнього арешту.

Як вважає автор, в сьогоднішньому ж законопроекті, за красивим словосполученням про боротьбу з корупційними злочинами, ховається пропозиція ввести тотальні арешти громадян під приводом боротьби з корупцією.

"Шановні начальники, ви вже успішно впоралися з першим етапом реформ - реабілітацією функціонерів попереднього політичного режиму. Тепер ви приступили до побудови в країні поліцейської держави, з необмеженими можливостями зробити майже автоматичним арешт будь-якої неугодної людини", - вважає правозахисник.

"Ви допускаєте серйозну помилку і наносите удар по своєму авторитету в ділових колах.

Закликаю депутатів не голосувати за цей закон. Він не має ніякого відношення до реформ та європейської інтеграції", - резюмував юрист Андрій Портнов.

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