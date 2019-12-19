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19 декабря 2019, четверг, 11:51 351
Силовые структуры 2019-12-19T11:52:37+02:00
Українські Новини
Сотрудники СБУ на Донбассе за деньги сбывали данные прослушки, - ГПУ

Сотрудники СБУ на Донбассе за деньги сбывали данные прослушки, - ГПУ

Таня Войтюк
ГПУ, Прослушка, Донбасс, СБУ
ГПУ. Фото: 112.ua
ГПУ. Фото: 112.ua

Правоохранители разоблачили деятельность гражданского и служащих ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, которые могут быть причастны к организации сбыта информации, добытой незаконным путем.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

По версии следствия, указанные лица, вероятно, за деньги сбывали сведения о телефонные разговоры, соединения и телефонные трафики с использованием специальных технических средств, предназначенных для негласного снятия информации.

Сейчас проводятся санкционированные обыски по месту их жительства и работы. Также решается вопрос относительно объявления указанным должностным лицам подозрения по ч. 1 ст. 359 (незаконные приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации), ч. 2 ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер) УК Украины и избрания меры пресечения.

Как сообщали Українські Новини, суд арестовал экс-начальника следственного управления ГПУ Щербину и установил залог.

Напомним, в заявлении Труба сказал, что всех руководителей правоохранительных органов могут прослушивать.

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