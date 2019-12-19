Сотрудники СБУ на Донбассе за деньги сбывали данные прослушки, - ГПУ

Правоохранители разоблачили деятельность гражданского и служащих ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, которые могут быть причастны к организации сбыта информации, добытой незаконным путем.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

По версии следствия, указанные лица, вероятно, за деньги сбывали сведения о телефонные разговоры, соединения и телефонные трафики с использованием специальных технических средств, предназначенных для негласного снятия информации.

Сейчас проводятся санкционированные обыски по месту их жительства и работы. Также решается вопрос относительно объявления указанным должностным лицам подозрения по ч. 1 ст. 359 (незаконные приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации), ч. 2 ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер) УК Украины и избрания меры пресечения.

Как сообщали Українські Новини, суд арестовал экс-начальника следственного управления ГПУ Щербину и установил залог.

Напомним, в заявлении Труба сказал, что всех руководителей правоохранительных органов могут прослушивать.