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  • На руках Парубия кровь Майдана - отец Зеленского спустя сутки попросил убрать эту фразу из своего интервью
19 декабря 2019, четверг, 10:05 794
Политика 2019-12-19T10:05:01+02:00
Українські Новини
На руках Парубия кровь Майдана - отец Зеленского спустя сутки попросил убрать эту фразу из своего интервью

На руках Парубия кровь Майдана - отец Зеленского спустя сутки попросил убрать эту фразу из своего интервью

Татьяна Зотова
Зеленский Александр, Зеленский Владимир, Парубий Андрей, Лукаш Елена, Расстрелы на Майдане, Грузинские снайперы

Александр Зеленский, отец президента Украины Владимира Зеленского, сказал, что экс-спикер парламента Андрей Парубий был организатором Майдана, и теперь, пытаясь организовать новый протест против его сына, может снова спровоцировать кровь. Об этом он рассказал в интервью "Стране".

"Они подержали Вову и сказали, что толпа под Офисом президента не нужна. И две "ляпалки", типа этого композитора (Вакарчука - Ред.) и еще один от Порошенко. Экс-спикер при Порошенко этот, поняли, да? Не хочется даже фамилию называть (очевидно, имеется в виду экс-спикер парламента Андрей Парубий, - ред.), - сказал отец президента. - Вы говорите, откуда толпа? Это же их рук дело. Будь я там, я бы ему сказал: ты создал Майдан. Теперь снова хочешь?".

Как поясняет редакция "Страны", изначально в опубликованном оригинале текста стояла фраза Александра Зеленского о том, что у экс-спикера "на руках кровь Майдана". Однако уже после публикации интервью Александр Семёнович попросил редакцию убрать несколько ранее опубликованных фраз из текста, сказав, что у него нет этому доказательств. В первоначальной версии интервью, которая сохранилась в сервисе Google Cache, данный фрагмент был следующим: "На нем кровь (Андрей Парубий - ред.). Вы говорите, откуда толпа? Это же их рук дело. Будь я там, я бы ему сказал: руки твои в крови Майдана. Есть все доказательства. Ты создал Майдан, ты убивал людей. Теперь снова хочешь?".

Напомним, ранее Парубия неоднократно обвиняли в причастности к убийствам на Майдане, что сам спикер отрицал. В частности, обвиняли его в этом так называемые "грузинские снайперы", которые заявляли, что были на Майдане и вели стрельбу 20 февраля.

Адвокат, представляющий интересы бывших сотрудников подразделения милиции специального назначения "Беркут" в Святошинском районом суде г. Киева, Александр Горошинский сообщил, что так называемые грузинские снайперы дали показания в Генеральной прокуратуре Беларуси по делу о расстреле митингующих и сотрудников Министерства внутренних дел Украины на Майдане 20 февраля 2014 года. Горошинский также опубликовал в социальной сети Facebook видеоролик, в котором на фоне здания Генпрокуратуры Беларуси он стоит в окружении 3 граждан Грузии (А. Ревазишвили, Ц. Баджаладзе и Г. Бежиташвили), которые ранее в 2 фильмах: итальянском "Украина. Скрытая правда" и израильском "Площадь разбитых надежд", утверждали, что были очевидцами расстрелов митингующих и сотрудников МВД в Киеве в 2014 году.

Показанные на видеозаписи граждане Грузии стали известны после демонстрации на двух разных крупных телеканалах в Италии и в Израиле фильмов-расследований о расстрелах на Майдане в 2014 году. Там они заявляют, что были непосредственными очевидцами организации убийств протестующих и сотрудников МВД и обвиняли в этом Андрея Парубия, Сергея Пашинского, Владимира Парасюка, Михаила Саакашвили и ряд других лиц.

Ранее экс-министр юстиции Елены Лукаш дала свои показания о расстрелах на Майдане в Святошинском суде Киева, где слушается дело против бывших сотрудников спецподразделения "Беркут".

Больше новостей о: Зеленский Александр Зеленский Владимир Парубий Андрей Лукаш Елена Расстрелы на Майдане Грузинские снайперы

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