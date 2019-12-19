В Днипре устроили массовую потасовку возле "Макдональдса", а в одесской школе нашли снаряд

В Днипре водитель авто и велосипедист устроили разборки на дороге

По данным очевидцев, сегодня на одной из улиц Днипра произошло незначительное столкновение автомобиля и велосипеда. Водители транспортных средств пытались решить, кто из них прав, а кто нет, но обычными аргументами это сделать не удалось. Конфликт развернулся прямо на проезжей части, сообщает "Днепр час". Двое мужчин начали драку, когда к месту событий как раз приближался грузовик. Участники конфликта временно преградили ему проезд, но быстро разошлись к своим транспортным средствам, когда кто-то начал выходить из многотонного авто. Стали ли они вызывать полицию для разбирательства в ситуации – неизвестно.

Стулья, ковры и одеяла: в Днипре жильцы дома превратили двор в свалку

В Днипре жильцы одного из домов превратили двор в настоящую свалку. По словам местных жителей хлам выбрасывают прямо из окон. На землю летят старые одеяла, стулья и даже ковры, передает "Наше Місто". Вероятно, местные жители уже привыкли к соседству с горой хлама и просто проходят мимо. К слову, куча постоянно пополняется новыми "артефактами" вроде старой одежды или разломанной мебели. Об этом в Facebook рассказал местный житель Сергей Красовский. "Как им объяснить, что чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Достали уже", – пишет Сергей.

В соцсетях сообщают о массовой драке возле "МакДональдса" в Николаеве

Вечером в субботу, 15 декабря, в центре Николаева, возле "МакДональдса" произошла драка между двумя группами молодежи, сообщают "Новости N". Анонимный пользователь, выложивший видео в Телеграмм, утверждает, что основу одной группы составляли этнические выходцы одной из республик, входивших в состав СССР, другой - в основном местные уроженцы. Поводом для столкновения стал незначительный словесный конфликт. Запись сделана в темное время суток, на мобильный телефон, поэтому качество ее оставляет желать лучшего. Однако, видно, как около двух десятков человек разбившись на группы дерутся между собой. Чем закончилось столкновение — не известно. Никаких обращений в полицию по данному поводу не было.

В Сумской области случилось ужасное ДТП на железнодорожном переезде

17 декабря, в Глухове Сумской области около на железнодорожном переезде произошла страшная авария. Водитель "Тата" двинулся на красный свет светофора, а в это время ехал поезд. Судя по всему, люди везли стройматериалы в фургоне машины. Проигнорировав сигнал светофора, они попытались проехать через пути. В результате произошло столкновение. Два человека пострадали. В каком состоянии они находятся - пока неизвестно, сообщает "Ваш шанс".

10200 единиц оружия и боеприпасов: в Ривном задержали опасного преступника

В рамках расследования покушения на убийство судьи Ривненского городского суда, произошедшего 25 февраля этого года, правоохранители задержали жителя города Ривне, совершившего поджег автомобиля 16 декабря. По результатам обысков было изъято 70 корпусов гранат и запалов к ним, 27 электродетонаторов, 6 тротиловых шашек, 4,5 кг тротила, 2 кг пластида, один самодельное радиоуправляемое взрывное устройство, 11 РПГ, 28 ВОГ, один гранатомет, 16 пистолетов, 5 револьверов, 4 пистолета-пулемета, 8 автоматов Калашникова, 5 винтовок, одна СВД, одно гладкоствольное ружье и более 10000 напоев разных калибров. Кроме того, сотрудники полиции нашли черновые записи с указанием фамилий лиц, относительно которых совершались и планировались преступления, сообщает "Ого".

В Одесской области на территории школы нашли снаряды

17 декабря на территории школы в селе Великий Дальник Одесской области поднялся переполох. На школьном стадионе, что рядом с учебным зданием, нашли артснаряд, сообщает "odessa.net.ua". К радости детей, учебный процесс остановили, а их самих отослали по домам. Изымать и ликвидировать опасную находку будут 18 декабря. Пока что полиция охраняет место расположения снарядов.

У въезда на рынок 7 километр в Одессе тушат пожар

Как сообщает "odessa.net.ua", по разным версиям горит склад или отделение Новой почты №2, что по улице Базовой, 16. Известно, что на месте происшествия работают 11 пожарных машин и скорая. Спасатели вскрыли крышу здания. Выгорело 200 кв. м.

Как сообщали Українські Новини, в центре Харькова взорвалась машина, а в Николаеве женщина прострелила ногу коллектору.