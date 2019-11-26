В центре Харькова взорвалась машина, а в камере хранения в Днепропетровске обнаружили необычный "сюрприз"

Взрыв в центре Харькова

25 ноября, в Харькове в автомобиле ToyotaCamry сработало взрывное устройство, сообщает "Время". Взрывное устройство находилось под днищем автомобиля. Скорее всего, взрывчатка была плохо закреплена. Взрывпроизошел позади автомобиля через несколько секунд поле того, как он отъехал. Водитель, адвокат, экс-работник прокуратуры Харьковской области, жив, но получил травмы. Правоохранители связывают происшествие с его профессиональной деятельностью. Автомобиль OpelVectra, на котором могли передвигаться злоумышленники нашли на соседнем пустыре полностью сожженным. Неподалеку от места сожжения обнаружили одежду предположительно причастных к преступлению лиц. Следствие продолжается.

Есть рекорд! В Запорожье нарисовали самый большой мурал Украины

На одном из промышленных объектов Запорожья художники из Киева, Энергодара и Запорожья создали картину площадью почти 900 м2. Огромный мурал под названием "Город будущего" создавали месяц; на картины ушло более 200 кг краски, стойкой к солнечным лучам. Им было непросто – работали они не просто на плоских стенах, а на двух емкостях, бочках для хранения готовой продукции. Считается, что на данный момент запорожский мурал – крупнейший в Украине мурал на промышленном объекте. В декабре художники подадут заявку в национальный реестр рекордов Украины, сообщает "Миг".

На Днепропетровщине в камере хранения обнаружен рюкзак с опасным "сюрпризом"

26 ноября в супермаркете Новомосковска Днепропетровской области охранник обнаружил в шкафчике для хранения вещей военный рюкзак, сообщает "Днепр час". В рюкзаке находились пластиковые бутылки с гранулированным веществом темно-серого цвета, похожим на порох.На место происшествия были вызваны правоохранители, взрывотехники, кинологи и работники ГСЧС.Для проверки из заведения эвакуировали покупателей и персонал.

В Днипре на перекрестке смерти сбили женщину

26 ноября на перекрестке в Днипре произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала женщина. В сети появилось видео момента аварии, передает "Наше місто".На видео видно, что женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. Но автомобиль Daewoo не притормозил перед переходом и сбил пешехода. От удара женщина подлетела в воздух, несколько раз перевернулась и ударилась головой об асфальт. Очевидцы происшествия и сам виновник ДТП сразу же кинулись на помощь пострадавшей.Пострадавшую госпитализировали в больницу.

В Конотопе накрыли две нарколаборатории

Деятельность двух группировок, которые специализировались на производстве и сбыте крупных партий психотропных веществ, блокировала в Сумской области Служба безопасности Украины, сообщает "Ваш шанс".В состав групп входило 5 жителей Конотопа. В подпольных лабораториях, оборудованных на территории двух частных домохозяйств, фигуранты дел изготавливали амфетамин для продажи. Прекурсоры для производства психотропов они заказывали через Интернет, а получали их по почте.Готовый товар злоумышленники сбывали через разветвленную сеть дилеров и систему "закладок".Ежемесячный объем реализованных психотропов составлял почти полкилограмма.Во время обысков по месту жительства фигурантов дел правоохранители изъяли 50 г амфетамина и более 20 л химических реактивов. Также обнаружены банковские карточки, мобильные телефоны и другие вещи с доказательствами противоправной деятельности.В квартире одного из участников изъято два пистолета с признаками переработки из травматических в боевые и части другого оружия.