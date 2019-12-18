Не конфетами едиными: что подарить коллеге на День святого Николая

В период новогодних праздников подарки любят получать не только дети, но и взрослые. С презентами для близких людей и семьи разобраться не особо сложно. А вот как быть с коллегами, например? Далеко не со всеми коллегами мы поддерживаем близкие дружеские отношения, а иногда поздравить хоть небольшим подарком очень хочется. Особенно традиция дарения между коллегами стала популярна в последние годы, когда в офисы пришла традиция Тайного Санты (когда все получают подарки тайно). Українські Новини решили рассказать о своем списке примерных подарков, которые можно преподнести коллеге в День святого Николая. Теплые рукавицы и шарф. С приходом холодов такой подарок может быть очень кстати. Носить теплые вещицы, купленные в подарок, необычайно приятно, а если они вдруг связаны вручную, это вообще добавляет очень-очень много плюсов дарителю. Красивый календарь-планер. Несмотря на то, что такой подарок может показаться странноватым, в последнее время многие фирмы выпускают такие полезные вещицы именно к Новому году. Разумеется, банальные календари с изображениями пейзажей или животных не подойдут, а вот необычные брендовые планеры будут весьма кстати. Визитница. В нашем большом мире, где все суетно и больше всего времени тратиться на поиски какой-либо информации, так важно иметь у себя под рукой такую полезную вещь, куда можно сложить не только свои банковские карты, но и визитки любимых магазинов, салонов, постоянно необходимых специалистов. Необычная чашка с набором чая или кофе. Какой же офис без горячих напитков и печенья? К чашке с нетривиальным рисунком или веселой надписью можно добавить вкусный рассыпной чай или кофе, а также коллекционные сладости (например, миниатюрные шоколадки с разными вкусами). Сладости по типу домашних. В последнее время пастила и различные джемы стремительно набирают популярность, а если еще и выбрать какой-то необычный вкус (например, кактус или нечто подобное), восторг от подарка точно обеспечен. Оригинальные носки с новогодним или рождественским принтом. Самое главное - подобрать нужный размер, но в случае с носками это обычно не так уж сложно. Маленькая бутылочка вкусного алкоголя. Только убедитесь, что коллега употребляет алкогольные напитки. В качестве альтернативного варианта, можно подобрать просто вкусное вино и набор специй для глинтвейна к нему. Ранее Українські Новини рассказали, что можно купить за сто гривен на День святого Николая.