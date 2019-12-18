В Раде ребенок из новоиспеченной фракции "Святого Николая" отказался голосовать за мир

В Верховной Раде Украины состоялось торжественное заседание с участием детей в честь предстоящего дня Святого Николая, который отмечается 19 декабря.

Об этом сообщается на странице в Facebook журналиста Александра Кужельного.

Парламент заполнили дети, которых решили поздравить накануне праздника.

Председатель парламента Украины Дмитрий Разумков предложил детям проголосовать. Голосовали за мир и счастливое будущее. Из присутствующих 250 - за, 1 - против.

"Под куполом тоже бывает праздник. Когда депутаты расходятся и зал заполняют детки, которых и пришёл сегодня поздравить Святой Николай. А глава парламента Дмитрий Разумков (Дмитро Разумков) в свою очередь предложил детям проголосовать. Голосовали за мир и счастливое будущее. 250 - за, 1 - против. Кто же этот противный ребенок", - пишет Кужельный.

Святой Николай. Facebook/Andrij Stepanenko

Ранее Українські Новини писали о том, как рассказать ребенку, что Деда Мороза не существует.

Напомним, в случае если до сих пор нет идей для подарка ребенку на праздник Святого Николая, есть топ 10 подарков, которые точно поместятся под подушку.