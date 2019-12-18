Американская киноакадемия представила первую часть шорт-листа кинопремии "Оскар-2020"

Украинцы смогут получать зарплату на карточку любого банка 11:02

Рябошапка получил зарплату в пять раз больше своего оклада 06:15 Документ

КС признал конституционным сокращение количества депутатов Рады с 450 до 300, но с замечаниями 15:50

Министр Малюська заявил, что может обойтись и без зарплаты - если жена не убьет 08:58