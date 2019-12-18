Американская киноакадемия представила первую часть шорт-листа кинопремии "Оскар-2020"

Американская киноакадемия объявила шорт-листы в первых девяти номинациях на премию "Оскар-2020". Окончательный перечень номинантов станет известен 13 января, говорится на сайте киноакадемии. 92-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 9 февраля 2020 года. Лучший фильм на иностранном языке Чехия, "Окрашенные птенец", режиссер Вацлав Мархоул Эстония, "Правда и справедливость", режиссер Танел Тоом Франция - "Отверженные", режиссер Ладж Ли Венгрия - "Оставшиеся", режиссер Барнабаш Тот Македония - "Страна меда", режиссеры Тамара Котевская и Любомир Стефанов Польша - "Корпус-Кристи", режиссер Ричард Келли Россия - "Дылда", режиссер Кантемир Балагов Сенегал - "Атлантика", режиссер Мать Диоп Южная Корея - "Паразиты", режиссер Пон Джун-хо Испания - "Боль и слава", режиссер Педро Альмодовар Лучшие визуальные эффекты "Алита: Боевой ангел" "Мстители: Завершение" "Капитан Марвел" "Коты" "Двойник" "Ирландец" "Король Лев" "1917" "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение" "Терминатор: Рок" Лучший грим и прически "Секс-бомба " "Аббатство Даунтон" "Джокер" "Джуди" "Маленькие женщины" "Колдунья: Повелительница тьмы» "Меня зовут Долемайт" "Однажды в Голливуде" "Рокетмен" Лучшая музыка "Мстители: Завершение" "Секс-бомба" "Прощание" (The Farewell) "Аутсайдеры" "Ледяное сердце 2" "Кролик Джоджо" "Джокер" "Король" "Маленькие женщины" "Брачная история" "Сирота Бруклин" "1917" "Боль и слава" "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение" "Мы" Лучшая песня Speechless - "Аладдин" Letter To My Godfather - "Черный крестный отец" (The Black Godfather) I'm Standing With You - "Прорыв" Da Bronx - "Бронкс, США" (The Bronx, USA) Into The Unknown - "Ледяное сердце 2" Stand Up - "Гарриет" (Harriet) Catchy Song - "LEGO Фильм 2" Never Too Late - "Король Лев" Spirit - "Король Лев" Daily Battles - "Сирота Бруклин" A Glass of Soju - "Паразиты" (I'm Gonna) Love Me Again - "Рокетмен" High Above The Water - "Тони Моррисон: Части меня» (Toni Morrison: The Pieces I Am) I Can not Let You Throw Yourself Away - "История игрушек 4" Glasgow - "Дикая роза" (Wild Rose) Лучший короткометражный анимационный фильм "Dcera (Daughter)" "Hair Love" "He Can not Live without Cosmos" "Hors Piste" "Kitbull" "Memorable" "Mind My Mind" "The Physics of Sorrow" "Sister" "Uncle Thomas: Accounting for the Days" Лучший короткометражный игровой фильм "Brotherhood" "The Christmas Gift" "Little Hands" "Miller & Son" "Nefta Football Club" "The Neighbors" Window " "Refugee" "Saria" "A Sister" "Sometimes, I Think about Dying" Лучший документальный фильм "Advocate" "American Factory" "The Apollo" "Apollo 11" "Aquarela" "The Biggest Little Farm" "The Cave" "The Edge of Democracy" "For Sama" "The Great Hack" "Honeyland" "Knock Down the House" "Maiden" "Midnight Family" "One Child Nation" Лучший короткометражный документальный фильм "After Maria" "Fire in Paradise" "Ghosts of Sugar Land" "In the Absence" "Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)" "Life Overtakes Me" "The Nightcrawlers" "St. Louis Superman" "Stay Close" "Walk Run Cha-Cha" Как сообщали Українські Новини, фильм о женщинах Донбасса вошел в шорт-лист престижной премии BAFTA. Также сообщалось о том, что фильму Дэмьена Шазелла "Вавилон" пророчествуют "Оскар" в 2021 году.