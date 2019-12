В Британии создали неудобный унитаз, чтобы люди экономили время в туалете

После 5 минут сидения на таком унитазе становится некомфортно. По словам разработчика Махабира Гилла, сиденье наклонено вперед примерно на 13 градусов, чтобы увеличить нагрузку на ноги. Ощущения на нем будет подобно легкому приседанию.

Разработчики надеются также нацелить свое изобретение на офисы, ведь считают, что сокращение продолжительности пребывания сотрудников в уборной значительно повысит производительность.

BREAKING NEWS: Say goodbye to comfort breaks! New downward-tilting toilets are designed to become unbearable to sit on after five minutes. They say the main benefit is to employees in improved employee productivity. pic.twitter.com/lfDbeXJdCX