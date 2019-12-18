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  • В Британии создали неудобный унитаз, чтобы люди экономили время в туалете
18 декабря 2019, среда, 18:19 2173
Мир 2019-12-18T18:21:38+02:00
Українські Новини
В Британии создали неудобный унитаз, чтобы люди экономили время в туалете

В Британии создали неудобный унитаз, чтобы люди экономили время в туалете

Елизавета Кесельман
Великобритания, Технологии, Разработка, Унитаз
Унитаз.Фото: pixabay
Унитаз.Фото: pixabay

В Великобритании Стартап StandardToilet при поддержке Британской туалетной ассоциации создал унитаз со специальным неудобным сиденьем в целях профилактики экономии времени в туалете. Об этом сообщает Daily Mail.

После 5 минут сидения на таком унитазе становится некомфортно. По словам разработчика Махабира Гилла, сиденье наклонено вперед примерно на 13 градусов, чтобы увеличить нагрузку на ноги. Ощущения на нем будет подобно легкому приседанию.

Разработчики надеются также нацелить свое изобретение на офисы, ведь считают, что сокращение продолжительности пребывания сотрудников в уборной значительно повысит производительность.

 

"По оценкам, только в Соединенном Королевстве длительный перерыв сотрудников стоит предприятиям в £4 млрд в год", — рассказал Гилл.

Он добавил, что такой унитаз приносит пользу для здоровья и хорошего самочувствия благодаря улучшению осанки.

"Медицинские исследования показали, что использование традиционных туалетов может вызвать отек геморроя и ослабления мышц таза. The StandardToilet обеспечивает повышенный комфорт за счет стимулирования верхних и нижних мышц ног", — объяснили разработчики StandardToilet.

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