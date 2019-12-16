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16 декабря 2019, понедельник, 14:04 8
Жизнь 2019-12-16T14:30:02+02:00
Українські Новини
Из-за лишнего веса ребенку в школе могут занижать оценки, - психолог

Из-за лишнего веса ребенку в школе могут занижать оценки, - психолог

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Оценки, Школа, Психология
Буллинг. Фото: medbooking.com
Буллинг. Фото: medbooking.com

Дети с "неправильным" весом - слишком высоким или низким, чаще других страдают от занижения оценок в школе. Об этом говорится и в статистических исследованиях, проведенных экспериментально, сообщает в своем блоге психолог Павел Зыгмантович

В исследовании, проведенном в Нью-Йорке среди 133 учителей каждый учитель получил эссе и фото школьницы, написавшей этот текст. Текст был всегда один и тот же, а вот фото слегка различалось. Одно фото было реальным — там была девочка с обычным весом. А второе фото слегка обработали, добавив девочке заметных килограмм. Девочка была одна и та же — просто на одном фото ее "утяжелили". 

У учителей было три задачи — оценить эссе, коротко охарактеризовать работу школьницы и дать рекомендации при необходимости, и, наконец, оценить предвзятость выставления оценок (и свою, и других учителей). Там, где учителя видели отфотошопленное изображение школьницы, они снижали оценки. При этом они указывали, что девочка явно много старается, что ей нужно подтягивать навыки с репетиторами и что у неё, скорее всего, невысокие оценки вообще. "Старательная, но звезд с неба не ловит" — примерно так они отзывались об этой "утяжеленной" девочке.   

В случае же с первоначальной фотографией ничего этого не было. Потому что не было предвзятости по весу. Также говорилось о том, что учителя все как один считали, что если у учителей и есть предвзятость к ученикам, то очень низкая. А у них самих точно нет.

Также Зыгмантович сообщает о том, что он также когда-то работал в школе (недолго, правда, всего две четверти) и задумался о том, что он также проявлять предвзятость? 

"Друзья! Если вы учите детей или знаете того, кто учит, поделитесь этой информацией. Предвзятость учителя — вообще плохая штука. А предвзятость по весу — категорически плохая. Это не просто несправедливо — такая предвзятость может изменить всю дальнейшую жизнь ребёнка.  Он может начать считать себя глупым, может отказаться от желаемой профессии ("с моими оценками в этом ВУЗе делать нечего") и так далее", - говорится в блоге психолога.

Также ранее рассказывалось о том, как люди, страдающие от тревожности, часто не могут сосредоточится, это мешает нормальному ритму жизни и может пагубно влиять на здоровье.

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