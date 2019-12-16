Из-за лишнего веса ребенку в школе могут занижать оценки, - психолог

Дети с "неправильным" весом - слишком высоким или низким, чаще других страдают от занижения оценок в школе. Об этом говорится и в статистических исследованиях, проведенных экспериментально, сообщает в своем блоге психолог Павел Зыгмантович.

В исследовании, проведенном в Нью-Йорке среди 133 учителей каждый учитель получил эссе и фото школьницы, написавшей этот текст. Текст был всегда один и тот же, а вот фото слегка различалось. Одно фото было реальным — там была девочка с обычным весом. А второе фото слегка обработали, добавив девочке заметных килограмм. Девочка была одна и та же — просто на одном фото ее "утяжелили".

У учителей было три задачи — оценить эссе, коротко охарактеризовать работу школьницы и дать рекомендации при необходимости, и, наконец, оценить предвзятость выставления оценок (и свою, и других учителей). Там, где учителя видели отфотошопленное изображение школьницы, они снижали оценки. При этом они указывали, что девочка явно много старается, что ей нужно подтягивать навыки с репетиторами и что у неё, скорее всего, невысокие оценки вообще. "Старательная, но звезд с неба не ловит" — примерно так они отзывались об этой "утяжеленной" девочке.

В случае же с первоначальной фотографией ничего этого не было. Потому что не было предвзятости по весу. Также говорилось о том, что учителя все как один считали, что если у учителей и есть предвзятость к ученикам, то очень низкая. А у них самих точно нет.

Также Зыгмантович сообщает о том, что он также когда-то работал в школе (недолго, правда, всего две четверти) и задумался о том, что он также проявлять предвзятость?

"Друзья! Если вы учите детей или знаете того, кто учит, поделитесь этой информацией. Предвзятость учителя — вообще плохая штука. А предвзятость по весу — категорически плохая. Это не просто несправедливо — такая предвзятость может изменить всю дальнейшую жизнь ребёнка. Он может начать считать себя глупым, может отказаться от желаемой профессии ("с моими оценками в этом ВУЗе делать нечего") и так далее", - говорится в блоге психолога.

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