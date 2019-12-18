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18 декабря 2019, среда, 17:05 737
Верховная Рада и партии 2019-12-18T17:30:06+02:00
Українські Новини
Рада ввела написание мотивационных писем для поступления в ВУЗ

Рада ввела написание мотивационных писем для поступления в ВУЗ

Елизавета Кесельман
Образование, Минобразования, Законопроект, Верховная Рада, Поступление в вуз, Абитуриент, мотивационное письмо
Университет.Аудитория.Фото: pixabay
Университет.Аудитория.Фото: pixabay

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 2299 о внесении изменений в законодательство относительно высшего образования. За проголосовал 321 народный депутат, передают Українські Новини.

Во время вступительной кампании заведения будут принимать мотивационные письма, за которые абитуриент сможет получить дополнительные баллы при поступлении.

Также предлагается расширить доступ к высшему образованию для жителей временно оккупированных территорий и урегулировать вопрос о приеме иностранных граждан.

В частности, предусматривается, что иностранцы и лица без гражданства, лица, признанные беженцами, и лица, которые нуждаются в дополнительной защите, будут иметь право на получение высшего образования наравне с гражданами Украины, в том числе за счет государственного бюджета.

Документом предусмотрено упрощение процедуры лицензирования в сфере образования (отменяется лицензирование около 100 специальностей, остается лицензирования лишь уровней высшего образования) и повышение требований к лицензиатам в отдельных случаях (подготовка специалистов так называемых регулируемых профессий).

Так, в сфере высшего образования лицензированию будут подлежать образовательная деятельность учреждения высшего образования на определенном уровне высшего образования, образовательная деятельность учреждения высшего образования по подготовке иностранных граждан и образовательная деятельность по образовательным программам, предусматривающим присвоение профессиональной квалификации по профессиям, для которых введено дополнительное регулирование.

Кроме этого, вузам предоставляется право на отмену решения о присуждении степени высшего образования и присвоения соответствующей квалификации в случае выявления фактов нарушения получателем высшего образования академической добропорядочности, в частности, академического плагиата, самоплагиата, фабрикации, фальсификации, в порядке, установленном Кабинетом Министров.

Как сообщали Українські Новини, в проекте государственного бюджета на 2020 год предусматривалось увеличение финансирования образования на 7,7 млрд гривен до 136,4 млрд гривен.

Также в Украине со следующего года поднимут порог поступления на бюджет, а абитуриенты смогут подавать до 5 заявлений на любые специальности.

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