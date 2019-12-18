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18 декабря 2019, среда, 17:54 973
Общество 2019-12-18T18:00:01+02:00
Українські Новини
Чтобы отметить свой юбилей, Луценко снял дорогой ресторан в центре Киева

Чтобы отметить свой юбилей, Луценко снял дорогой ресторан в центре Киева

Елизавета Кесельман
Генпрокуратура, Генпрокурор, Эксгенпрокурор, Юрий Луценко, Ирина Луценко
Луценко Юрий Фото: Генеральна прокуратура
Луценко Юрий Фото: Генеральна прокуратура

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко снял дорогой итальянский ресторан Vino e Cucina в центре Киева, чтобы отметить свой 55-й день рождения. Об этом передают "Схемы".

Отмечается, что ресторан принадлежит Михаилу Бейлину, столичном бизнесмену, в прошлом - советнику главы АП Бориса Ложкина, ныне - фигуранту уголовного дела НАБУ / САП (Бейлина подозревают в причастности к коррупционной схемы на "Укрзализныци", которой был нанесен ущерб на 20 млн гривен).

Поздравить Луценко пришли его бывшие подчиненные. Так, операторы заметили романа Говду, который до недавнего времени занимал пост прокурора Киева. Также был замечен экс-руководитель Генинспекции Генпрокуратуры Владимир Уваров, и следующие личности:

бывший начальник управления надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным производствах ГПУ Вячеслав Свирець,

- эксначальник департамента информационных технологий, документального и материально-технического обеспечения Генпрокуратуры Константин Моргун,

- бывший начальник департамента поддержания государственного обвинения и представительства интересов гражданина или государства в судах ГПУ Сергей Тимченко.

- Валерий Романов, который до сентября этого года возглавлял прокуратуру Запорожской области, а в ноябре получил должность начальника отдела надзора за соблюдением законов органами фискальной службы управления надзора в уголовном производстве прокуратуры Запорожской области.

Отмечается, что остальных приглашенных распознать пока не удалось.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре Руслан Рябошапка уволил Юрия Луценко с должности прокурора.

Также в ноябре Рада досрочно прекратила полномочия жены экс-генпрокурора Ирины Луценко. 

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