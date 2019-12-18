Бородянскому напомнили, как участник шоу на СТБ его подопечных повесился из-за буллинга

Министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянскому, который хочет сажать журналистов за дезинформацию, напомнили, как участник шоу на телеканале СТБ его подопечных повесился из-за буллинга.

Об этом говорится в сюжете "Телевидения Торонто" в Youtube.

Ведущие сюжета напоминают, что Бородянский с 2004 по 2018 год возглавлял телеканал СТБ, а также показывают видео, где Бородянский сказал в одном интервью, что хочет, чтобы дети изучали информационную безопасность.

Потом ведущие показали фрагмент шоу "Один за всех" в 2013 году. В этой программе обсуждали жестокое убийство, свидетелем которого стал приглашенный гость.

"Во время шоу развернулся настоящий суд Линча в исполнении так называемых экспертов под руководством ведущего Карпачева. Карпачев столь критично мыслил, что вместе с "экспертами" прямо в студии пересмотрел решение суда, за полчаса провел следствие и нашел виновного", - говорят ведущие сюжета Майкл Щур и Ярослава Кравченко.

"Понимаешь, что ты сделал ребенка сиротой, ты виноват в ее смерти", - говорит психолог, ведущий "Один за всех" Дмитрий Карпачев.

Через две недели после выхода в эфир шоу парень повесился у себя во дворе.

"И что стало результатом этого шоу, у парня воспитали критическое мышление, может он решил открыть следствию новую информацию о тех ужасных событиях? Нет, через 2 недели после выхода шоу парня нашли повешенным на собственном дворе",- говорится в сюжете "Телевидения Торонто".

Как сообщали Українські Новини, в ООН предостерегают власти Украины от ограничений свободы слова.

Также Нацрада будет решать, что является дезинформацией, за которую Бородянский хочет сажать журналистов в тюрьму.

Ранее министр Владимир Бородянский провел презентацию своих инициатив по новому медийному закону. По словам министра, грядет серьезное ужесточение политики в отношении журналистов и СМИ. Вплоть до блокировки сайтов, закрытия каналов и уголовной ответственности за "манипуляции".