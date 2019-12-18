Бородянському нагадали, як учасник шоу на СТБ його підопічних повісився через буллінга

Міністру культури, молоді та спорту Володимиру Бородянському, який хоче навчити українців критично мислити, розпізнавати фейки і пропаганду, нагадали, як учасник шоу на телеканалі СТБ його підопічних повісився через буллінга.

Про це йдеться в сюжеті "Телебачення Торонто" в Youtube.

Провідні сюжету нагадують, що Бородянський з 2004 по 2018 рік очолював телеканал СТБ, а також показують відео, де Бородянський сказав в одному інтерв'ю, що хоче, щоб діти вивчали інформаційну безпеку.

Потім провідні показали фрагмент шоу "Один за всіх" у 2013 році. У цій програмі обговорювали жорстоке вбивство, свідком якого став запрошений гість.

"Під час шоу розвернувся справжній суд Лінча у виконанні так званих експертів під керівництвом провідного Карпачова. Карпачов настільки критично мислив, що разом з "експертами" прямо в студії переглянув рішення суду, за півгодини провів слідство й знайшов винного", - говорять провідні сюжету Майкл Щур та Ярослава Кравченка.

"Розумієш, що ти зробив дитину сиротою, ти винен в її смерті", - говорить психолог, ведучий "Один за всіх" Дмитро Карпачов.

Через два тижні після виходу в ефір шоу хлопець повісився у себе у дворі.

"І що стало результатом цього шоу, у хлопця виховали критичне мислення, може він вирішив відкрити слідству нову інформацію про ті жахливі події? Ні, через 2 тижні після виходу шоу хлопця знайшли повішеним на власному подвір'ї",- йдеться у сюжеті "Телебачення Торонто".

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