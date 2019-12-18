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18 декабря 2019, среда, 16:37 287
Кабмин 2019-12-18T17:15:02+02:00
Українські Новини
Кабмин назначил госсекретарем Минцифры Маковского

Кабмин назначил госсекретарем Минцифры Маковского

Елизавета Кесельман
Госсекретарь, Минцифра, Рыженко, Маковский

Кабинет Министров назначил государственным секретарем Министерства цифровой трансформации Дмитрия Маковского, который с 15 ноября временно исполнял обязанности госсекретаря министерства. Об этом говорится в сообщении Минцифры, передают Українськi Новини.

В сообщении отмечается, что Маковский работает в сфере электронного управления в течение десяти лет, имеет опыт реализации проектов как на местном, так и на государственном уровнях, является специалистом высокого уровня, что позволило ему победить в конкурсе на должность госсекретаря.

В Государственном агентстве по вопросам электронного правительства Маковский занимал должность директора генерального департамента цифровой трансформации, а в Минцифры руководил директоратом публичных услуг.

С этим назначением полностью сформирована команда высшего руководства министерства.

Как сообщали Українськi Новини, 15 ноября Кабмин уволил госсекретаря Минцифры Александра Рыженко и назначил врио госсекретаря Маковского. Рыженко уволен по собственному желанию.

Также Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть дело о возможных злоупотреблениях государственного секретаря Кабинета Министров Владимира Бондаренко.

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