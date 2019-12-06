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06 декабря 2019, пятница, 17:05 1590
Общество 2019-12-06T17:05:54+02:00
Українські Новини
"Интер" проводит благотворительную акцию "Подари чудо!" по сбору подарков для детей-сирот

"Интер" проводит благотворительную акцию "Подари чудо!" по сбору подарков для детей-сирот

Валерия Назаренко
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба "Интер"

Ко Дню святого Николая, Нового года и Рождества телеканал "Интер" проводит благотворительную акцию "Подари чудо!". Цель акции – сбор подарков для детей-сирот, растущих без родительской любви и заботы, но не перестающих верить в чудо и добро. Об этом сообщает пресс-служба "Интера".

Сообщается, что в этом году часть подарков будет отправлена еще и в пансионат для людей преклонного возраста, также лишенных семейного тепла.

Каждый из нас может присоединиться к благотворительной инициативе и подарить частичку праздника тем, кто особенно остро ощущает одиночество.

Покупая игрушки, раскраски, книги или карандаши для своих детей, любой желающий может приобрести подарок ребенку, который растет без родителей. А приобретая продукты питания или предметы первой необходимости для себя, порадовать чем-то вкусным или полезным старшее поколение. Все собранное телеканал "Интер" доставит в Запорожский областной специализированный дом ребенка "Солнышко" и в Козелецкий пансионат для людей преклонного возраста.

"Счастлива присоединиться к благотворительной акции и подарить частичку тепла тем, кто больше всего в этом нуждается, – говорит ведущая телеканала Ирина Юсупова. – Я искала детские подарки, ориентируясь на интересы дочери, поэтому выбрала предметы для рисования и большой кухонный набор, за которым дети смогут собираться и играть вместе. Долго думала, что больше порадует бабушек и дедушек, что их согреет? Конечно, чаепитие с чем-то вкусным, а чтобы ноги были в тепле – мягкие тапочки. Надеюсь, эти подарки вызовут на их лицах улыбки, которые бывают дороже любых слов. Пусть Новый год принесет всем много-много радости!".

Акция проходит с 5 по 22 декабря в киевских магазинах:
- "МегаМаркет. Космополит", ул. Гетьмана, 6
- "МегаМаркет", ул. Сурикова, 3а
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