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Происшествия 2019-12-18T14:30:02+02:00
Українські Новини
В шахте Донбасса произошел обвал, под завалом может быть человек

В шахте Донбасса произошел обвал, под завалом может быть человек

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Шахта, Обвал на шахте, Несчастный случай на шахте

В подконтрольной Украине части Донецкой области на шахте в г. Угледар произошел обвал, сообщил в Facebook народный депутат, председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в среду, 18 декабря.

Обвал произошел на шахте Южнодонбасская №1.

"Сегодня в 1:35 на шахте Южнодонбасская №1 произошел обвал. Об этом по телефону сообщил председатель ППО НПГУ шахтоуправления Евгений Марусенко", - говорится в сообщении.

По словам Марусенко, обвал произошел в восточном полевом магистральном конвейерном штреке горизонта 355 м.

В зоне обвала находился один человек - продолжаются поиски. По состоянию на 11:45 шахта не работает. Продолжаются спасательные работы.

Как сообщали Українськi Новини, в июне в Донецкой области около Торецка на шахте "Центральная" произошел обвал, в результате чего погиб горняк. В декабре также в Торецке на шахте из-за обвала породы погиб горняк. Остальные 7 горняков, работавших на участке, самостоятельно покинули место аварии

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