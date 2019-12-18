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18 декабря 2019, среда, 13:13 82 Документ
Общество 2019-12-18T13:15:24+02:00
Українські Новини
Морально стойкий, имеет высокий авторитет и безупречную репутацию - стало известно, за что Порошенко наградил

Морально стойкий, имеет высокий авторитет и безупречную репутацию - стало известно, за что Порошенко наградил подозреваемого в убийстве трехлетнего ребенка

Сергей Паламаренко
Андрей Лаврега, Убийство, Офис Президента Украины, Информационный запрос, АТО, Награждение
Андрей Лаврега Photo by uaportal.com
Андрей Лаврега Photo by uaportal.com

В Офисе Президента Украины сообщили дополнительные данные из наградного листа, которым был представлен к присвоению ордена "За мужество" III степени Андрей Лаврега. Как известно, 1 декабря 2019 года, правоохранители задержали Андрея Лаврегу по подозрении в покушении на жизнь бизнесмена Вячеслава Соболева и убийстве его сына Александра.

Как отмечается в письме на информационный запрос агентства Українські Новини, в наградном листе к представлению к вручению государственной награды Андрею Лавреге была указана следующая информация: "Принимает участие в выполнении боевых задач в зоне проведения антитеррористической операции с начала российской агрессии."

"Смел, выдержан, морально устойчив и физически развит, имеет высокую мотивацию к исполнению воинских обязанностей. Среди бойцов и командования пользуется уважением, имеет большой авторитет и безупречную репутацию", - отмечено в наградном документе для присвоения ордена.

В ответе на информационный запрос, в Офисе Президента Украины, агентству так же сообщили, что кандидатура Андрея Лавреги для награждения орденом "За мужество" III степени была рекомендована командующим "Украинской добровольческой армии" Дмитрием Ярошем.

Как информировали Українські Новини, задержанные по подозрению в убийстве 3-летнего сына Вячеслава Соболева служили в батальоне "Правого сектора" на Донбассе и один из них был награжден государственными наградами от бывшего Президента Петра Порошенко. Об этом заявил заместитель командира "Украинской добровольческой армии" (УДА), командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрей "Червень" Гергерт.

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