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  • МИД Украины обжалует восстановление в должности консула-антисемита Марущинца
18 декабря 2019, среда, 08:31 697
Политика 2019-12-18T10:15:02+02:00
Українські Новини
МИД Украины обжалует восстановление в должности консула-антисемита Марущинца

МИД Украины обжалует восстановление в должности консула-антисемита Марущинца

Сергей Паламаренко
Министерство иностранных дел Украины, Верховный суд Украины, Василий Марущинец, Антисемитизм, Ксенофобия, Екатерина Зеленко

Министерство иностранных дел Украины в Верховном Суде будет обжаловать восстановление в должности консула Генконсульства Украины в Гамбурге Василия Марущинца, допустившего антисемитские высказывания. Об этом сказано в заявлении пресс-секретаря МИД Екатерины Зеленко на сайте ведомства, информирует портал strana.ua.

В заявлении Зеленко напомнила, что Дисциплинарная комиссия МИД в мае 2018 года установила, что консул неоднократно размещал в соцсетях материалы с явными признаками антисемитизма, ксенофобии, разжигания межнациональной розни и шовинизма. В ходе дисциплинарного производства Марущинец письменно подтвердил, что является автором этих позорных публикаций.

Как сообщали Українські Новини, на основании заключения Дисциплинарной комиссии МИД 31 мая 2018 года дипломата освободили от должности за нарушение присяги госслужащего.

Марущинец обжаловал увольнение в Окружном админсуде Киева. Суд полностью согласился с выводами Дисциплинарной комиссии МИД и признал правомерным увольнение консула.

Тогда Марущинец обжаловал решение суда первой инстанции в Шестом апелляционном админсуде. А тот по результатам пересмотра дела возобновил дипломата-антисемита в должности и обязал МИД выплатить последнему сумму среднего заработка за время вынужденного прогула.

МИД было вынуждено выполнить решение суда. Однако продолжает считать действия и публичные высказывания Марущинца несовместимыми со званием госслужащего и украинского дипломата. Его слова нанесли существенный вред международному имиджу и авторитету Украины, уверены в ведомстве.

Не соглашаясь с восстановлением на дипломатической службе Марущинца и отсутствием надлежащей правовой аргументации в решении суда апелляционной инстанции, МИД подало кассационную жалобу в Верховный Суд с целью установления истины в этом резонансном деле.

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