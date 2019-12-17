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17 декабря 2019, вторник, 22:30 1455
Кабмин 2019-12-17T23:30:01+02:00
Українські Новини
Министр юстиции Малюська задекларировал 1 млн гривен перечисленной пенсии из США

Министр юстиции Малюська задекларировал 1 млн гривен перечисленной пенсии из США

Валерия Назаренко
Пенсия, декларация, США, Денис Малюська
Денис Малюська. Фото: Facebook/Министерство юстиции
Денис Малюська. Фото: Facebook/Министерство юстиции

Министр юстиции Денис Малюська задекларировал 1,056 млн гривен пенсии, перечисленной ему Международным банком реконструкции и развития (США).

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Существенные изменения в имущественном состоянии задекларированы Малюськой 16 декабря, пенсию он получил 9 декабря.

Как сообщали Українськi Новини, Малюська опроверг информацию СМИ о его намерении подать в отставку из-за низкой зарплаты.

Он сообщил, что зарплата, полученная в ноябре (36 тыс. гривен) его устраивает, кроме того он недавно получил пенсию из США, где ему начислили более 1 млн гривен и ему этой суммы на хватит на год.

Первая зарплата Малюськи за сентябрь составила 20,7 тыс. гривен, за октябрь - 20 тыс. гривен. Малюська задекларировал 1,195 млн гривен доходов за 2018 год и 332 тыс. долларов пенсионных накоплений во Всемирном банке (США).

В 2010-2019 годах он работал консультантом и специалистом по развитию частного сектора Группы Всемирного банка по предоставлению технической поддержки правительствам Украины, Беларуси и стран Центральной Азии

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