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17 декабря 2019, вторник, 18:35 230
Внешняя политика 2019-12-17T19:15:02+02:00
Українські Новини
Европарламент намерен выделить €210 млн на образование в Украине

Европарламент намерен выделить €210 млн на образование в Украине

Валерия Назаренко
Европейский парламент, Украина, Образование
Европарламент. Фото: grushevskogo5.com
Европарламент. Фото: grushevskogo5.com

Европейский парламент намерен выделить 210 млн евро на образование в Украине в 2021-2028 годах.

Об этом сообщил глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас на пресс-конференции, передают Українські Новини.

"Когда Европейская комиссия предлагала бюджет на следующий бюджетный период, то включила предложение увеличить финансирование программы "Эразмус+", в свою очередь Европейский парламент предложил утроить эту сумму", - сказал он.

Он также отметил, что на следующие 7 лет изменения в основных элементах программы "Эразмус+" не предвидятся, однако ожидается развитие сотрудничества со странами-партнерами.

В период с 2014 по 2020 год ЕС выделил около 70 млн евро на сферу образования в Украине, в том числе программу "Эразмус+".

Согласно данным министра образования и науки Анны Новосад, в этой программе от Украины за период 2014-2019 приняли участие более 4,5 тыс. студентов и 4,3 тыс. преподавателей, а из стран ЕС в Украину приехали около 2 тыс. студентов и 3 тыс. преподавателей.

Новосад также отметила, что на данный момент Украина намерена оставаться страной-партнером, поскольку для того, чтобы стать членом программы "Эразмус+", требуется взнос около 200 млн евро и более высокий уровень образования в украинских университетах.

Как сообщали Українські Новини, Министерство образования и науки намерено запустить систему мониторинга перспектив трудоустройства выпускников высших учебных заведений в 2021 году.


Кроме того, лишние пару лет в университете могут спасти от алкоголизма. 

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