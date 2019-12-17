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17 декабря 2019, вторник, 14:29 484
Транспорт 2019-12-17T14:29:51+02:00
Українські Новини
Цены на бензин рекордно упали: премьер спрогнозировал стоимость топлива

Цены на бензин рекордно упали: премьер спрогнозировал стоимость топлива

Надежда Комендантова
Цены на бензин, Топливо, Алексей Гончарук
Бензин. Фото: pixabay
Бензин. Фото: pixabay

В то время как цены на бензин А-92 и А-95 достигли минимальной отметки, премьер-министр Алексей Гончарук прогнозирует снижение цен на бензин до 24-25 гривен/литр.

Об этом он сказал в понедельник вечером на телеканале ICTV, передают Українські Новини.

Гончарук согласился, что укрепленная гривна должна повлечь снижение цен на бензин.

"Сейчас мы наблюдаем, что цены на бензин снижаются. По разным оценкам от 30 до 80 копеек, но, конечно, это не адекватное снижение. Цены на бензин должны снизиться значительно сильнее. По нашим оценкам, они должны снизиться приблизительно на 2 гривны. Фактически в среднем приблизительно цены на бензин в Украине могут составлять 1 доллар +/- 10 центов, но обычно цену определяет рынок", - сказал Гончарук.

Он отметил, что со своей стороны правительство стремится стимулировать конкуренцию, за защиту которой отвечает Антимонопольный комитет.

Кроме того, по словам премьера, с октября в Украине заработала целостная IT-система, контролирующая оборот топливно-смазочных материалов, что упрощает борьбу с теневым сектором.

Как сообщали Українські Новини, закупочные цены на бензин и дизтопливо упали на 20%, а на заправках - только на 5%.

Напомним, вторую неделю подряд розничные цены на бензин А-92 и А-95 снижаются и достигли отметки 27,45-28,58 гривен/литр.

Также писали о том, что будет с ценами на топливо в декабре, а также о том, где выгоднее заправляться в Украине.

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