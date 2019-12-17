Под Черниговом автобус, ехавший в Москву, влетел в грузовик: трое погибли, 16 госпитализированы

3 человека погибли и 16 госпитализированы из-за дорожно-транспортного происшествия с участием грузового автомобиля и пассажирского автобуса в Черниговской области 16 декабря.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передают Українські Новини.

"16 декабря в 22:40 в службу спасения поступило сообщение о том, что в Бахматском районе, на 128 км автодороги Копти - Глухов - Бачевск, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и пассажирского автобуса. Вследствие данного происшествия погибли 3 человека и 16 человек с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в лечебное учреждение", - говорится в нем.

На место происшествия были вызваны подразделения ГосЧС в составе двух отделений для деблокирования пострадавших.

ДТП под Черниговом.

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