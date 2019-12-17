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17 декабря 2019, вторник, 11:20 408
Экономика 2019-12-17T12:36:33+02:00
Українські Новини
Ретроспективный пересмотр "зеленого" тарифа ударит по инвестклимату Украины не менее болезненно, чем война с Р

Ретроспективный пересмотр "зеленого" тарифа ударит по инвестклимату Украины не менее болезненно, чем война с Россией, - Гордеев

Надежда Комендантова
Андрей Гордеев, зеленый тариф

Удар по инвестклимату от ретроспективного пересмотра "зеленого" тарифа равноценен урону от войны с Россией и отбросит Украину на пять лет назад.

Об этом заявил экс-глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев, комментируя провал в комитете Верховной Рады по энергетике рассмотрение законопроекта №2543 о добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа, пишет DELO.UA.

"Мы откатываемся — это у нас имиджевые потери, мы откатываемся на уровень инвестклимата, минимум лет на 5, а то и даже больше. Потому что по сути это как война.  Вот когда у нас началась война с Россией, когда на нас напали, у нас было сумасшедшее затишье по инвестициям. Мы реально каждого инвестора, так танцевали перед ним, чтобы он поверил в Украину", — сказал Гордеев.

По его мнению, сейчас, когда на Донбассе установилось относительное затишье и опасения инвесторов по поводу финансирования проектов в Украине снизились, власть не должна допускать появления новых угроз для инвестклимата, в частности ретроспективного снижения "зеленого" тарифа.  По оценке экс-губернатора, такое решение отбросит Украину в инвестиционном развитии на пять лет назад.

"Сейчас, когда вроде уже устаканили ситуацию на Донбассе, есть понимание завтрашнего дня, есть страхование рисков мировых организаций финансовых по поводу инвестирования в Украину, то уже сейчас нужно дальше продолжать эту тенденцию и делать нормальный инвестклимат, сохранять его. А такими пересмотрами задним числом, это все минус 5 лет в развитии инвестиционного климата Украины", — подчеркнул Гордеев.

Напомним, 6 декабря 2019 года в Верховной Раде зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543), которым предусматривается возможность добровольного снижения "зеленого" тарифа. По словам одного из соавторов законопроекта, народного депутата Леси Василенко, проект позволит государству соблюсти обязательства перед инвесторами и в то же время уменьшить нагрузку из-за выплат по "зеленому" тарифу на рынке энергетики.

13 декабря, на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг (председатель комитета — Андрей Герус) депутаты из фракции "Слуга народа" отказались поддержать законопроект № 2543 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики". Законопроект поддержали только 8 из 17 присутствовавших на заседании, представляющих оппозиционные фракции. Не поддержали законопроект депутаты от фракции "Слуга народа" во главе с главой комитета по энергетике Андреем Герусом.

Ранее, 12 декабря в письме на имя министра энергетики Алексея Оржеля и главы профильного парламентского комитета Андрея Геруса посольства Дании, Норвегии и Швеции призвали к необходимости достижения на законодательном уровне компромисса в вопросе "зеленых" тарифов ради сохранения инвестпривлекательности Украины и продолжения развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

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