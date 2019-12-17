подписаться на рассылку
23.25 23.55
25.8 26.3
˟
  • Новости
  • Политика
  • Отрицание холокоста и антисемитские публикации консула Марущинца не подрывают авторитет украинской дипломатии, - суд
17 декабря 2019, вторник, 12:40 956 Документ
Политика 2019-12-17T14:17:13+02:00
Українські Новини
Отрицание холокоста и антисемитские публикации консула Марущинца не подрывают авторитет украинской дипломатии,

Отрицание холокоста и антисемитские публикации консула Марущинца не подрывают авторитет украинской дипломатии, - суд

Татьяна Зотова
Министерство иностранных дел Украины, Суд, Холокост, Неонацизм, Василий Марущинец

Министерство иностранных дел Украины выполнило решение Шестого апелляционного административного суда, вернув в свою структуру прославившегося на весь мир своими постами антисемитского и пронацистского характера экс-консула Украины в Гамбурге Василия Марущинца. Кроме того, скандально известному дипломату было выплачено сумму среднего зароботка за время вынужденного почти полуторагодичного прогула  в размере 218 184 гривен, что сегодня равняется 9 тысячам долларов США. Об этом говорится в публикации "Українських Новин" "Прославившегося неонацизмом и антисемитизмом Марущинца вернули в МИД, выплатив  ему "неустойку" в 218 тысяч".

На пике скандала Украина получала по Марущинцу персональную возмущенную ноту от МИДа Германии, постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко называл его "негодяем и ничтожеством", бывший тогда Министром Павел Климкин заявлял, что у таких людей "в МИДе нет шанса". Об его постах с возмущением писали СМИ Германии, Польши, Израиля, и, как вишенка на торте – он стал антигероем публикаций Reuters, Yahoo, Daily Mail и The New York Times, прославив таким образом Украину в ведущих мировых СМИ.

Тогда, в мае прошлого года, его оперативно вернули в Украину и уволили из дипломатического корпуса и со службы по результатам служебного расследования. Согласился с аргументами Дисциплинарной комиссии МИДа и Окружной административный суд Киева, в котором Марущинец оспаривал свое увольнение. Однако в ноябре нынешнего года коллегия судей Шестого апелляционного административного суда решила, что Марущинец был уволен незаконно, а в его действиях нет ничего нарушающего присягу госслужащего. И постановила восстановить его на занимаемой ранее должности. То, что крайне возмутило немцев, поляков, британцев и американцев, нашему суду показалось незначительным эпизодом, "вырванным из контекста".

"Коллегия судей считает, что выводы дисциплинарной комиссии сделаны исключительно по результатам анализа указанного видеоролика (журналиста Анатолия Шария – ред.) и содержит выводы аналогичные изложенным автором видеоподборки. В то же время, из предоставленных доказательств видно, что дисциплинарной комиссией не осуществлялся анализ непосредственно страницы истца в сети Фейсбук, хотя доступ к ней истцом предлагался", - говорится в судебном решении.

Больше новостей о: Министерство иностранных дел Украины Суд Холокост Неонацизм Василий Марущинец

Архив
Новости
Из Министерства здравоохранения уволились еще двое чиновников - Курпита и Качурец 14:05
Импорт электроэнергии из России, открытый Герусом, продолжается, – Волынец 13:36
В потасовке у Рады пострадали двое полицейских 13:35
В Украине может появится перечень долгостроев 13:24
ДТП под Черниговом.
Под Черниговом автобус, ехавший в Москву, влетел в грузовик: трое погибли, 16 госпитализированы 13:15
больше новостей
На этой неделе украинцев ждет рабочая суббота, а потом выходной на католическое Рождество 05:51 Инфографика
Зеленский пришел на выступление "Квартала", где ему спели песню про отсутствие посадок 23:00
Гривна продолжает стремительно расти: официальный курс валют на понедельник 06:00
У подозреваемой в убийстве Шеремета "Лисы" Кузьменко забрали одежду, очки и компьютер 15:00
Бензин А-92 и А-95 достигли минимальной отметки: цены на бензин в Украине 05:45
больше новостей
От "Укравтодора" требуют разобраться с дорожной аферой Корольчука и Шаповала в Виннице 14:41
Киев стремительно растет: названа фактическая численность населения и машин в столице 15:51
Зеленский на встрече в
Телеканал "Россия 1" опубликовал "интервью" с Зеленским 17:52
Милованов и Малюська подали в отставку из-за низких зарплат, - нардеп Скороход 18:21
Зеленский предлагает Раде ввести общины и округи вместо городов, поселков и районов 12:55
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok