Отрицание холокоста и антисемитские публикации консула Марущинца не подрывают авторитет украинской дипломатии, - суд

Министерство иностранных дел Украины выполнило решение Шестого апелляционного административного суда, вернув в свою структуру прославившегося на весь мир своими постами антисемитского и пронацистского характера экс-консула Украины в Гамбурге Василия Марущинца. Кроме того, скандально известному дипломату было выплачено сумму среднего зароботка за время вынужденного почти полуторагодичного прогула в размере 218 184 гривен, что сегодня равняется 9 тысячам долларов США. Об этом говорится в публикации "Українських Новин" "Прославившегося неонацизмом и антисемитизмом Марущинца вернули в МИД, выплатив ему "неустойку" в 218 тысяч".

На пике скандала Украина получала по Марущинцу персональную возмущенную ноту от МИДа Германии, постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко называл его "негодяем и ничтожеством", бывший тогда Министром Павел Климкин заявлял, что у таких людей "в МИДе нет шанса". Об его постах с возмущением писали СМИ Германии, Польши, Израиля, и, как вишенка на торте – он стал антигероем публикаций Reuters, Yahoo, Daily Mail и The New York Times, прославив таким образом Украину в ведущих мировых СМИ.

Тогда, в мае прошлого года, его оперативно вернули в Украину и уволили из дипломатического корпуса и со службы по результатам служебного расследования. Согласился с аргументами Дисциплинарной комиссии МИДа и Окружной административный суд Киева, в котором Марущинец оспаривал свое увольнение. Однако в ноябре нынешнего года коллегия судей Шестого апелляционного административного суда решила, что Марущинец был уволен незаконно, а в его действиях нет ничего нарушающего присягу госслужащего. И постановила восстановить его на занимаемой ранее должности. То, что крайне возмутило немцев, поляков, британцев и американцев, нашему суду показалось незначительным эпизодом, "вырванным из контекста".

"Коллегия судей считает, что выводы дисциплинарной комиссии сделаны исключительно по результатам анализа указанного видеоролика (журналиста Анатолия Шария – ред.) и содержит выводы аналогичные изложенным автором видеоподборки. В то же время, из предоставленных доказательств видно, что дисциплинарной комиссией не осуществлялся анализ непосредственно страницы истца в сети Фейсбук, хотя доступ к ней истцом предлагался", - говорится в судебном решении.