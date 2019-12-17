Масштабное ДТП в Киеве возле кладбища: Land Cruiser сбил Cherry с дороги и перевернул Renault

В понедельник, 16 декабря, на выезде из Киева столкнулись три автомобиля. На Столичном шоссе Land Cruiser протаранил Cherry, который вылетел на встречную полосу и там уже влетел в Renault, после чего тот перевернулся.

В масштабном ДТП чудом обошлось без серьезных травм. Об этом сообщает Информатор.

Столкновение случилось возле Чапаевского кладбища около 20:30. Как нам рассказал водитель Cherry, он ехал из Киева в сторону тренировочной базы ФК "Динамо". Мужчина сбавил скорость недалеко от светофора, чтобы свернуть налево. В это время в него сзади на полном ходу влетел внедорожник Toyota. Cherry выбросило на встречную полосу, где автомобиль протаранил и перевернул Renault.

Одно авто на боку, второе почти улетело в кювет. Несмотря на это, все участники аварии отделались испугом. Водитель Land Cruiser свою вину признал, сказав, что он отвлекся от дороги. На месте работал экипаж патрульной полиции, подробности ДТП устанавливаются.

ДТП в Киеве. Фото: Информатор

Напомним, ранее в Киеве Subaru Forester упал с моста и перевернулся.