підписатися на розсилку
23.25 23.55
25.8 26.3
˟
  • Новини
  • Події
  • Масштабна ДТП у Києві біля кладовища: Land Cruiser збив Cherry з дороги і перевернув Renault
17 грудня 2019, вівторок, 08:45 29
Події 2019-12-17T11:15:02+02:00
Українські Новини
Масштабна ДТП у Києві біля кладовища: Land Cruiser збив Cherry з дороги і перевернув Renault

Масштабна ДТП у Києві біля кладовища: Land Cruiser збив Cherry з дороги і перевернув Renault

Надежда Комендантова
ДТП в Києві, ДТП з авто
ДТП у Києві. Фото: Інформатор
ДТП у Києві. Фото: Інформатор

У понеділок, 16 грудня, на виїзді з Києва зіткнулися три автомобілі. На Столичному шосе Land Cruiser протаранив Cherry, який вилетів на зустрічну смугу і там вже влетів у Renault, після чого той перекинувся.

У масштабному ДТП дивом обійшлося без серйозних травм. Про це повідомляє Інформатор.

Зіткнення сталося біля Чапаєвського кладовища близько 20:30. Як нам розповів водій Cherry, він їхав з Києва у бік тренувальної бази ФК "Динамо". Чоловік зменшив швидкість недалеко від світлофора, щоб повернути ліворуч. В цей час до нього ззаду на повному ходу влетів позашляховик Toyota. Cherry викинуло на зустрічну смугу, де автомобіль протаранив і перевернув Renault.

Одне авто на боці, друге майже полетіла в кювет. Незважаючи на це, всі учасники аварії відбулися переляком. Водій Land Cruiser свою провину визнав, сказавши, що він відволікся від дороги. На місці працював екіпаж патрульної поліції, подробиці ДТП встановлюються.

ДТП у Києві. Фото: ІнформаторДТП в Києві. Фото: Інформатор

Нагадаємо, раніше у Києві Subaru Forester впав з мосту і перекинувся.

Більше новин про: ДТП в Києві ДТП з авто

Архів
Новини
КС визнав неконституційним законопроект про право Президента призначати директорів НАБУ та ДБР 11:15
Українці зможуть отримувати зарплату на картку будь-якого банку 11:02
Рубль просів: курс російської валюти на початку тижня 10:45
Скандальний консул Марущинець зізнався комісії МЗС в справжності своїх антисемітських постів, які заперечують холокост 10:31 Документ
Чоловік під Києвом відкрив стрілянину по військовим, Фото: Віта-Захист
Колону військових автомобілів обстріляли під Києвом 10:25
більше новин
Зеленський прийшов на виступ "Кварталу", де йому заспівали пісню про відсутність посадок 23:00
Зеленський на зустрічі в
Телеканал "Росія 1" опублікував інтерв'ю із Зеленським 17:58
Під Івано-Франківськом п'яний водій насмерть збив сина Героя Небесної сотні 22:22
В Україні розпочався другий етап пробного перепису населення 17:25
У Німеччині придумали новий спосіб боротися з ожеледицею на дорогах за допомогою огірків 20:47
більше новин
Антиреклама Apple. Скріншот відео NewsFromUkraine
Поділяючи ваші цінності: українці створили антирекламу Apple у відповідь на карти з російським Кримом 19:29
Зеленський на зустрічі в
Телеканал "Росія 1" опублікував інтерв'ю із Зеленським 17:58
На Новий рік запустили додатковий потяг з Києва в три країни 12:50
Київ стрімко зростає: названа фактична чисельність населення і машин у столиці 15:51
Україні загрожує дипломатичний скандал через несанкціоновані дії НАБУ в Австрії 15:29
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok