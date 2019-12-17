Масштабна ДТП у Києві біля кладовища: Land Cruiser збив Cherry з дороги і перевернув Renault

У понеділок, 16 грудня, на виїзді з Києва зіткнулися три автомобілі. На Столичному шосе Land Cruiser протаранив Cherry, який вилетів на зустрічну смугу і там вже влетів у Renault, після чого той перекинувся.

У масштабному ДТП дивом обійшлося без серйозних травм. Про це повідомляє Інформатор.

Зіткнення сталося біля Чапаєвського кладовища близько 20:30. Як нам розповів водій Cherry, він їхав з Києва у бік тренувальної бази ФК "Динамо". Чоловік зменшив швидкість недалеко від світлофора, щоб повернути ліворуч. В цей час до нього ззаду на повному ходу влетів позашляховик Toyota. Cherry викинуло на зустрічну смугу, де автомобіль протаранив і перевернув Renault.

Одне авто на боці, друге майже полетіла в кювет. Незважаючи на це, всі учасники аварії відбулися переляком. Водій Land Cruiser свою провину визнав, сказавши, що він відволікся від дороги. На місці працював екіпаж патрульної поліції, подробиці ДТП встановлюються.

ДТП в Києві. Фото: Інформатор

Нагадаємо, раніше у Києві Subaru Forester впав з мосту і перекинувся.