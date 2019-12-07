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07 декабря 2019, суббота, 21:15 1788
Происшествия 2019-12-07T21:16:43+02:00
Українські Новини
В Киеве Subaru Forester упал с моста и перевернулся: есть опасность взрыва

В Киеве Subaru Forester упал с моста и перевернулся: есть опасность взрыва

Надежда Комендантова
ДТП с авто, падение с моста, ДТП с пострадавшими

В субботу, 7 декабря, в Киеве у метро "Левобережная" произошло ДТП. Автомобиль Subaru Forester вылетел с путепровода и перевернулся. К счастью, никто из пешеходов не пострадал.

Авария произошла около 17:00. Об этом сообщает Информатор.

Как рассказали патрульные, авто ехало по путепроводу, и вылетело с него, протаранив ограждение. Никто из прохожих не пострадал. Женщину — водителя джипа госпитализировали. По предварительной информации у нее черепно-мозговая травма.

Авто упало с моста в Киеве. Фото: ИнформаторАвто упало с моста в Киеве. Фото: Информатор

Территорию оградили лентой, потому что есть возможность взрыва и возгорания автомобиля. На месте происшествия работают медики, патрульная полиция и спасатели. Причины и детали произошедшего выясняются.

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