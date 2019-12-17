Скалецкая получила меньше своего зама в ноябре

Заработная плата министра здравоохранения Зоряны Скалецкой за ноябрь составила 34,8 тыс. гривен, ее заместителей - от 26,9 тыс. до 43 тыс. гривен

Об этом говорится в ответе Министерства здравоохранения на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Скалецкой в ноябре, составила 34 841 гривну, из которых должностной оклад за 15 рабочих дней составил 11 428 гривен, надбавка за выслугу лет (15 рабочих дней) – 1 714 гривен, надбавка за работу с тайными документами – 1 714 гривен, надбавка как эксперту по вопросам тайн – 2 285 гривен, командировочные (6 дней) – 6 269 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Андрея Семиволоса составила 42 955 гривен, заместителей Михаила Загрийчука – 29 733 гривны, Младены Качурец – 35 242 гривны, Елены Симоненко – 26 909 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, министру Скалецкой назначили четырех советников.

Ранее Скалецкая задекларировала 2 квартиры и дачный домик в Киеве и 409 тыс. доходов.