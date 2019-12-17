Бабий день: история и традиции дня святой Варвары

Сегодня, 17 ноября православные христиане чтят памть святой великомученицы Варвары. В народе этот праздник получил название "Бабий день", поскольку Варвару считают покровительницей женщин, а также тех, кто имеет особо опасные профессии. Українські Новини расскажут историю и традиции праздника.

История праздника

Варвара родилась в третьем веке, в городе Илиополе. Отец Варвары Диоскор был богатым и уважаемым человеком, язычником. Когда девочка была еще совсем маленькой, ее мать умерла. Воспитанием Варвары занимался отец. Когда Варвара стала взрослой, она приняла христианскую веру, несмотря на то, что отец был категорически против такого решения дочери. Диоскор долгое время провел в попытках уговорить Варвару отказаться от христианской веры, но после многочисленных отказов дочери казнил ее.

Варвара была одной из самых почитаемых святых на Руси. Мощи ее были в восьмом веке из Константинополя перевезены в Киев женой князя Михаила Изяславовича Варварой. Мощи святой Варвары хранятся в соборе имени святого князя Владимира.

Православные христиане почитают святую Варвару 17 декабря, а католики – 4 числа.

Традиции

Праздник святой Варвары считается началом Никольского цикла. В течение этого цикла три праздника идут подряд один за другим: Варвары – 17 декабря, Саввы - 18, Николая – 19.

День святой Варвары на Руси отмечали только женщины, так как праздник считался женским. Но в народе Варвару считали не только заступницей детей и женщин, но и тех, кто имеет особо опасные профессии.

Женщины, которые живут в Киеве, приходят в этот день в собор святого Владимира, чтобы поклониться мощам великомученицы Варвары, помолиться, попросить у нее заступничества.

Запреты

В День святой Варвары женщинам нельзя:

шить,

убирать,

стирать,

белить,

глину месить.

Но вышивание лишь приветствуется. По поверьям, святая Варвара вышивала ризы самому Христу.

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