ГАСИ сообщила о запуске электронного кабинета застройщика

В тестовом режиме запущен Электронный кабинет застройщика, где субъекты градостроительства могут получить административные услуги по объектам незначительного класса последствий (СС1) в автоматическом режиме - без участия должностного лица. Презентация нового онлайн-сервиса состоялась сегодня, 13 декабря, с участием Премьер-министра Украины Алексея Гончарука, Вице-премьер-министра - Министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, Министра развития общин и территорий Украины Алены Бабак и Председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрея Клочко. Об этом сообщает пресс-служба ГАСИ.

В мероприятии также принял участие и.о. председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Александр Строкач.

Электронный кабинет застройщика - это персонифицированная онлайн-страница для регистрации и получения документов декларативного, а в дальнейшем и разрешительного характера на объекты строительства.

Сейчас через Электронный кабинет застройщика можно оформить начало и завершение строительства объектов с незначительным классом последствий (ответственности) СС1.

Заказчик строительства может зарегистрироваться в личном кабинете на странице онлайн-сервиса https://e-dabi.gov.ua/, выбрать необходимую услугу и заполнить предложенные поля. Система будет проверять внесенную информацию автоматически, в том числе о праве собственности на земельный участок, его целевому назначению, принадлежности объекта к классу последствий СС1 по квадратуре, количеству этажей и тому подобное. При условии соответствия всех данных регистрации документов декларативного характера и внесения данных в Единый реестр разрешительных документов будет осуществляться автоматически - с отправлением результата предоставления государственной услуги по электронной почте субъекта градостроительства.

"Принцип работы нового онлайн-сервиса - максимальная цифровизация процессов и устранение чиновника из разрешительных процедур, а следовательно предотвращение проявлений коррупции. Кроме того, это полностью современный подход к предоставлению административных услуг, который уже давно ждали граждане и строительная отрасль в целом. Благодаря команде нового правительства, поддержке TAPAS, Фонда Восточная Европа и Офиса эффективного регулирования BRDO удалось дать старт этому масштабному проекту. Сегодняшняя презентация - только начало коренной реформы в сфере градостроительства, в планах Правительства еще много амбициозных задач", - прокомментировал событие и.о. председателя Госархстройинспекции Александр Строкач.

Уже вскоре будет запущен второй этап внедрения Электронного кабинета застройщика - в пределах онлайн-системы станут доступными и услуги по получению разрешений и сертификатов на объекты со средними (СС2) и значительными (СС3) последствиями.