Импорт электроэнергии из России может уничтожить украинскую генерацию, – Энергосообщество

Директор секретариата Европейского энергосообщества Янез Копач в ходе встречи с народными депутатами заявил, что Российская Федерация (РФ) может использовать продажу электрической энергии Украине в качестве оружия против Украины и с целью уничтожить украинскую генерацию.

Об этом сообщило интернет-издание "РБК-Украины".

"Я согласен Россия - агрессор. Она использует энергоресурсы как оружие. Я согласен. Нечего добавить тут. Мы это видим на примере газа. Мы, к счастью, пока не видели этого на примере угля. Они всегда могут обрезать поставки. Блокирует поставки, например, с Казахстана в Украину и т.д. Но здесь у вас важная проблема: импорт электроэнергии - да или нет", - сказал Копач.

Он подчеркнул, что импорт дешевой российской электроэнергии может уничтожить украинскую генерацию, поэтому власти следует взвешенно подходить к решению этого вопроса.

"Как суверенная страна вы должны сбалансировать, как много импорта этой сладкой электроэнергии и как много здесь соседа, который может использовать ее как оружие, создать вам проблемы. Вы должны быть аккуратны. С какими-то объективными мерилами. Можно получить дешевый продукт и обанкротившуюся генерацию внутри страны. Нужно подходить взвешено", - уточнил Копач.

Как сообщалось, импорт электроэнергии из России был восстановлен с 1 октября благодаря "поправке Геруса". За первую половину октября импорт электроэнергии из РФ вырос почти в 2 раза, в ноябре он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза - до 12 млн кВт-ч/сут.

Объем российской электроэнергии, поставляемый на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%. Рост российского импорта электроэнергии привел к ограничению мощностей украинских энергопредприятий.

Ранее Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины обратилась к Президенту, премьер-министру, секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и председателю Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с призывом остановить импорт электроэнергии из РФ, подчеркнув, что сохранение нынешних объемов импорта грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков.