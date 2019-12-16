Імпорт електроенергії з Росії може знищити українську генерацію, – Енергоспівтовариство

Директор секретаріату Європейського енергоспівтовариства Янез Копач в ході зустрічі з народними депутатами заявив, що Російська Федерація (РФ) може використовувати продаж електричної энергии Україні в якості зброї проти України та з метою знищити українську генерацію.

Про це повідомило інтернет-видання "РБК-Україна".

"Я згоден Росія - агресор. Вона використовує енергоресурси як зброю. Я згоден. Нічого додати тут. Ми це бачимо на прикладі газу. Ми, на щастя, поки що не бачили цього на прикладі вугілля. Вони завжди можуть обрізати поставки. Блокує постачання, наприклад, з Казахстану в Україну і т.д. Але тут у вас важлива проблема: імпорт електроенергії - так чи ні", - сказав Копач.

Він підкреслив, що імпорт дешевої російської електроенергії може знищити українську генерацію, тому владі слід виважено підходити до вирішення цього питання.

"Як суверенна країна ви повинні збалансувати, як багато імпорту цієї солодкої електроенергії та як багато тут сусіда, який може використати її як зброю, створити вам проблеми. Ви повинні бути обережними. З якимись об'єктивними мірилами. Можна отримати дешевий продукт і збанкрутілу генерацію всередині країни. Потрібно підходити зважено", - зазначив Копач.

Як повідомлялося, імпорт електроенергії з Росії було відновлено з 1 жовтня завдяки "поправці Геруса". За першу половину жовтня імпорт електроенергії з РФ зріс майже в 2 рази, в листопаді він збільшився у порівнянні з середньодобовим показником за жовтень в 3 рази - до 12 млн кВт-год/доба.

Обсяг російської електроенергії, що поставляється на сегмент ринку двосторонніх договорів, вже перевищує 15%. Зростання російського імпорту електроенергії призвело до обмеження потужностей українських енергопідприємств.

Раніше Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України звернулася до Президента, прем'єр-міністра, секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) та голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) із закликом зупинити імпорт електроенергії з РФ, підкресливши, що збереження нинішніх обсягів імпорту загрожує зупинкою 75% українських вугледобувних підприємств та більшості атомних блоків.