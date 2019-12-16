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  • СБУ инсценировала нападение на депутата от "Слуги народа" Ананченко в Сумах
16 декабря 2019, понедельник, 17:35 1704
Политика 2019-12-16T17:42:32+02:00
Українські Новини
СБУ инсценировала нападение на депутата от "Слуги народа" Ананченко в Сумах

СБУ инсценировала нападение на депутата от "Слуги народа" Ананченко в Сумах

Елизавета Драбкина
Нападение на депутата, Партия
Фото: Михаил Ананченко/Facebook
Фото: Михаил Ананченко/Facebook

Службы безопасности Украины инсценировала нападение на депутата Верховной Рады от партии "Слуга народа" Михаила Ананченко в Сумах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

Отмечается, что сотрудники СБУ предварительно получили информацию о подготовке к совершению действий насильственного характера в отношении депутата в связи с его государственной и общественной деятельностью.

Установлено, что исполнители преступного "заказа" получили от организатора обусловленное денежное вознаграждение.

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой провели процессуальное документирование их противоправных намерений.

В сообщении указывается, что действия лиц, причастных к правонарушению, были взяты под контроль, благодаря чему было предотвращено причинение возможных телесных повреждений или других насильственных действий в отношении Ананченко.

"С целью получения максимально объективной и полной доказательной базы в отношении всех участников указанного покушения, прежде всего в отношении организатора, было принято решение о размещении в социальной сети сообщения "заказанного" народного депутата о нападении на него двух молодых людей в балаклавах", - говорится в сообщении.

На данный момент следователи СБУ осуществляют досудебное расследование по ч. 3 ст. 27 (организация совершения преступления), ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 346 (законченное покушение на насилие в отношении народного депутата Украины) Уголовного кодекса.

Решается вопрос о сообщении о подозрении организатору преступления.

Как сообщали Українськi Новини, партия "Слуга народа" просила правоохранительные органы расследовать нападение на депутата Верховной Рады от одноименной фракции Андрея Богданца на заседании комитета парламента по вопросам аграрной и земельной политики.

Ранее постасовка с участием депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Андрея Богданца произошла во время заседания комитета парламента по вопросам аграрной и земельной политики. Согласно размещенному видео, приглашенные на заседание лица устроили потасовку у входа в зал, где проходило заседание комитета. На видео видно, как они пытались побить Богданца.

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